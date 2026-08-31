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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Argentina

Reconocida actriz venezolana fue captada vendiendo arepas en Argentina para recaudar fondos y destinarlos a los afectados por los terremotos en su país

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Catherine Fulop, actriz venezolana, vendiendo arepas en Buenos Aires, Argentina - Fotos: X
Catherine Fulop, actriz venezolana, vendiendo arepas en Buenos Aires, Argentina - Fotos: X
Bailando salsa, vestida de negro y con una pañoleta con los colores de la bandera de Venezuela, la artista atendió a la clientela.

Recientemente tomó fuerza en redes sociales el video de una reconocida actriz venezolana vendiendo arepas en Argentina.

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Se trata de Catherine Fulop, quien participó en un evento benéfico en Buenos Aires para recaudar fondos destinados a los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Bailando salsa, vestida de negro y con una pañoleta con los colores de la bandera de su país, Fulop atendió a la clientela.

Hace una semana, el régimen venezolano emitió un boletín informativo respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

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El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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