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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. visita la base de Guantánamo para reunirse con tropas militares mientras persiste la presión sobre el régimen cubano

junio 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pete Hegseth - Foto EFE
Pete Hegseth - Foto EFE
La visita se da una semana después de que Washington impusiera nuevas sanciones contra Díaz-Canel y familiares de Raúl Castro, contra quien presentó además una acusación formal.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó este miércoles en la base naval de Estados Unidos de la Bahía de Guantánamo (GTMO), en Cuba, según reportaron varios medios del país norteamericano y agencias como Reuters.

La visita de Hegseth a Cuba fue anunciada por el Departamento de Guerra el martes en un breve comunicado y en medio de la fuerte presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen castrista.

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El objetivo de la visita de Hegseth a Cuba, según dejó saber el Pentágono, está relacionado con un encuentro programado con las tropas de Estados Unidos en GTMO, que precederá a una visita a Florida para reunirse con miembros de las fuerzas del Comando Central (CENTCOM).

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajará mañana (miércoles) a la Bahía de Guantánamo, Cuba, y a Tampa, Florida, para reunirse con las tropas en GTMO y el CENTCOM", escribió el Departamento de Guerra en el comunicado, sin precisar los detalles.

La visita de Hegseth a Cuba se da una semana después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como contra familiares del dictador Raúl Castro.

El Departamento del Tesoro indicó el pasado jueves que se trata específicamente de sanciones económicas para Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en medio de una intensa presión económica de Washington sobre la dictadura.

El mes pasado, Washington acusó además formalmente al dictador cubano Raúl Castro de haber tenido una participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización de ayuda humanitaria Hermanos al Rescate en 1996.

En ese incidente, cabe resaltar, murieron cuatro ciudadanos de Estados Unido, por lo que los cargos presentados contra Castro incluyen conspiración para asesinar, precisamente, a ciudadanos de Estados Unidos más cuatro cargos adicionales por asesinato y otros dos cargos por destrucción de aeronaves.

Es importante mencionar que, además del dictador cubano, otras cinco personas figuran también como acusadas en la causa judicial.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel, quien figura como jefe del régimen de Cuba, reaccionó la semana pasada de manera desafiante a las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura.

El tono del mensaje de Díaz-Canel se elevó cuando aseguró que el régimen de Cuba está dispuesto a enfrentar los que denominó "los peores escenarios" ante lo que denominó "medidas coercitivas" que, según él, están "diseñadas para dañar al pueblo cubano".

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"La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial", apuntó entonces Díaz-Canel en una publicación en su cuenta de X.

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