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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Aryna Sabalenka

Captan desde la tribuna inesperados movimientos de Aryna Sabalenka en el último punto de partido de segunda ronda en Wimbledon

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
La bielorrusa Aryna Sabalenka en Wimbledon. (EFE)
La bielorrusa Aryna Sabalenka en Wimbledon. (EFE)
Sabalenka se clasificó a la tercera ronda del torneo londinense tras derrotar a la tenista de Estados Unidos McCartney Kessler, 57 del ranking, por 6-1 y 7-6.

La número uno del mundo, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, avanzó este miércoles a la tercera ronda del Grand Slam de Wimbledon con una luchada victoria que quedé retratada en su tramo final por las cámaras de un espectador en la tribuna.

En las imágenes quedaron inmortalizados los golpes que la bielorrusa ejecutó en el último punto del partido.

Pese al cansancio y el nerviosismo sorprendió la contundencia con la que golpeó la bola en un momento que para cualquier otra persona podría ser de máxima tensión.

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Sabalenka se clasificó a la tercera ronda del torneo londinense tras derrotar a la tenista de Estados Unidos McCartney Kessler, 57 del ranking, por 6-1 y 7-6. El tie-break se saldó con un emocionante 11-9.

La cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, que ha alcanzado los cuartos de final en sus últimas 14 participaciones en ellos, jugará en dieciseisavos de final de Wimbledon frente a la letona Jelena Ostapenko, que ocupa el puesto 31 en el ranking mundial.

"Ha sido una auténtica batalla y estoy muy contenta de haber conseguido mantenerme en ese segundo set para llegar al tie-break", declaró Sabalenka tras su victoria. "Mi rival me puso a prueba y estoy muy feliz de haber superado el examen", añadió la bielorrusa.

Sabalenka nunca ha conquistado Wimbledon y ha caído en semifinales en sus tres últimas participaciones en el torneo.

La bielorrusa podría ser superada en Wimbledon como número uno del ranking por su inmediata perseguidora, la kazaja Elena Rybakina, dependiendo de la actuación de cada una.

Después de haberse puesto un 8 sobre 10 por su actuación en la primera ronda, esta vez Sabalenka se calificó con un 9 por su espíritu de lucha.

Frente a su rival en tercera ronda, Ostapenko, la bielorrusa ha ganado tres de sus cuatro duelos, aunque será la primera vez que se midan en hierba.

La letona, campeona de Roland Garros en 2017 y semifinalista en Wimbledon un año después, solo cedió dos juegos este miércoles ante la croata Antonia Ruzic (61 del ranking). La derrotó por un contundente 6-2 y 6-0.

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