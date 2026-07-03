Delcy Rodríguez niega pobre reacción del régimen ante terremotos: así respondió a medios por qué se ha visto a militares "con armas y no con palas"

Delcy Rodríguez negó el jueves en su primera conferencia de prensa con medios internacionales desde la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, que sus autoridades locales reaccionaran con demasiada lentitud ante la destrucción causada por los dos terremotos que devastaron la costa norte del país el pasado jueves 24 de junio y que dejan más de 2.500 muertos.

Un periodista incluso le preguntó por qué en las calles se han visto militares “con armas y no con palas”.

Rodríguez no se refirió en específico a los militares tras la pregunta, pero afirmó que ha tenido cercanía en campamentos y hospitales donde a los venezolanos se les ha "dado acompañamiento".

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“No hay forma de que un ser humano de que haya sufrido una pérdida no sienta dolor en este momento por eso no quiero manipular sino acompañar”, manifestó.

Sobre la respuesta del régimen dijo que tras los terremotos “inmediatamente se activó el estado venezolano en su conjunto”. “Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto con la creación del Estado mayor para atender esta situación”, expresó.

La líder del régimen venezolano afirmó que, tras el doblete sísmico, 24 horas después, “4.000 funcionarios” estaban desplegados en atención a la emergencia y que en este momento hay “19.000”.

Para Rodríguez el régimen "sí estuvo desplegado desde un primer momento”. “El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron, pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorios", aseguró.

Rodríguez mencionó, además, sobre los terremotos que "fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar que sabíamos que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país".

Criticó lo que denominó "laboratorios mediáticos" por crear una "percepción de caos" y afirmó que tenían motivaciones políticas.

Hubo quienes fueron a La Guaira "a buscar un familiar (...) Pero se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinado de dónde salieron las principales matrices", agregó, sin ofrecer más explicaciones.

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Cifró el número de fallecidos en 2.595 y afirmó que el gobierno aún no ha concluido las labores de búsqueda y rescate.

"Todavía podemos encontrar personas con vida y por eso no quiero cerrar la primera fase de búsqueda y rescate", aseguró. "Hicimos todo lo que estaba en nuestros manos y seguiremos haciendo todo", agregó ante una sala repleta de decenas de periodistas locales e internacionales.

Muchos de quienes trabajan entre los escombros, junto con organizaciones de ayuda internacional, han criticado lo que consideran una respuesta lenta e ineficaz, con escasa presencia de funcionarios, retrasos en la llegada de ayuda como alimentos y suministros médicos, y la continua falta de maquinaria pesada para remover los escombros en medio de las operaciones de búsqueda

La respuesta al desastre, según lo evidenciado por periodistas, ha sido liderada por civiles, muchos de ellos voluntarios.

Las víctimas pasaron días intentando desenterrar a sus seres queridos con sus propias manos, palas y picos, con la ayuda de bomberos, protección civil, miles de miembros de equipos de rescate extranjeros, estudiantes de medicina y enfermería, civiles que normalmente trabajan como maestros y veterinarios y, ocasionalmente, algún soldado.