NTN24
Viernes, 03 de julio de 2026
Viernes, 03 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez niega pobre reacción del régimen ante terremotos: así respondió a medios por qué se ha visto a militares "con armas y no con palas"

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Muchos de quienes trabajan entre los escombros, junto con organizaciones de ayuda internacional, han criticado lo que consideran una respuesta lenta e ineficaz del régimen.

Delcy Rodríguez negó el jueves en su primera conferencia de prensa con medios internacionales desde la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, que sus autoridades locales reaccionaran con demasiada lentitud ante la destrucción causada por los dos terremotos que devastaron la costa norte del país el pasado jueves 24 de junio y que dejan más de 2.500 muertos.

Un periodista incluso le preguntó por qué en las calles se han visto militares “con armas y no con palas”.

Rodríguez no se refirió en específico a los militares tras la pregunta, pero afirmó que ha tenido cercanía en campamentos y hospitales donde a los venezolanos se les ha "dado acompañamiento".

o

“No hay forma de que un ser humano de que haya sufrido una pérdida no sienta dolor en este momento por eso no quiero manipular sino acompañar”, manifestó.

Sobre la respuesta del régimen dijo que tras los terremotos “inmediatamente se activó el estado venezolano en su conjunto”. “Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto con la creación del Estado mayor para atender esta situación”, expresó.

La líder del régimen venezolano afirmó que, tras el doblete sísmico, 24 horas después, “4.000 funcionarios” estaban desplegados en atención a la emergencia y que en este momento hay “19.000”.

Para Rodríguez el régimen "sí estuvo desplegado desde un primer momento”. “El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron, pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorios", aseguró.

Rodríguez mencionó, además, sobre los terremotos que "fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar que sabíamos que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país".

Criticó lo que denominó "laboratorios mediáticos" por crear una "percepción de caos" y afirmó que tenían motivaciones políticas.

Hubo quienes fueron a La Guaira "a buscar un familiar (...) Pero se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinado de dónde salieron las principales matrices", agregó, sin ofrecer más explicaciones.

o

Cifró el número de fallecidos en 2.595 y afirmó que el gobierno aún no ha concluido las labores de búsqueda y rescate.

"Todavía podemos encontrar personas con vida y por eso no quiero cerrar la primera fase de búsqueda y rescate", aseguró. "Hicimos todo lo que estaba en nuestros manos y seguiremos haciendo todo", agregó ante una sala repleta de decenas de periodistas locales e internacionales.

Muchos de quienes trabajan entre los escombros, junto con organizaciones de ayuda internacional, han criticado lo que consideran una respuesta lenta e ineficaz, con escasa presencia de funcionarios, retrasos en la llegada de ayuda como alimentos y suministros médicos, y la continua falta de maquinaria pesada para remover los escombros en medio de las operaciones de búsqueda

La respuesta al desastre, según lo evidenciado por periodistas, ha sido liderada por civiles, muchos de ellos voluntarios.

Las víctimas pasaron días intentando desenterrar a sus seres queridos con sus propias manos, palas y picos, con la ayuda de bomberos, protección civil, miles de miembros de equipos de rescate extranjeros, estudiantes de medicina y enfermería, civiles que normalmente trabajan como maestros y veterinarios y, ocasionalmente, algún soldado.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Sismo en Venezuela

Tragedia

Delcy Rodríguez

Régimen de Venezuela

La Guaira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Polémica por pronunciamiento del Departamento de Estado de EE. UU. sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela: “Están prevaleciendo los intereses económicos”, dice analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

Polémica por pronunciamiento del Departamento de Estado de EE. UU. sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela: “Están prevaleciendo los intereses económicos”, dice analista

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado tomó un vuelo a Curazao para volver a Venezuela pero le ordenaron devolverse tras una hora de trayecto, según The Wall Street Journal

Presos políticos | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Alias Niño Guerrero - Archivo
Alias Niño Guerrero

Estados Unidos asegura que ataque contra Niño Guerrero en Venezuela "envía un mensaje claro a América Latina"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo": María Corina Machado habla sobre su regreso a Venezuela tras terremotos devastadores

Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

"Estados Unidos se está encargando de blindar al régimen de Delcy Rodríguez": analista sobre respuesta de Washington a intención de María Corina Machado de ir a Venezuela

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
El tenista alemán Alexander Zverev. (EFE)
Alexander Zverev

Zverev se clasificó a la final de Roland Garros y el domingo buscará ganar el primer Grand Slam de su carrera

Alias Niño Guerrero - Archivo
Alias Niño Guerrero

Estados Unidos asegura que ataque contra Niño Guerrero en Venezuela "envía un mensaje claro a América Latina"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo": María Corina Machado habla sobre su regreso a Venezuela tras terremotos devastadores

Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

"Estados Unidos se está encargando de blindar al régimen de Delcy Rodríguez": analista sobre respuesta de Washington a intención de María Corina Machado de ir a Venezuela

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se ha convertido en un estado fallido": María Corina Machado habla sobre su posible regreso

Diosdado Cabello | Foto EFE
Régimen de Venezuela

“Diosdado Cabello pidió mi extradición a Estados Unidos”: revela militar venezolano exiliado

Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
Terremoto en Venezuela

Un italiano está entre las víctimas mortales de los terremotos que sacudieron a Venezuela; sigue la búsqueda desesperada de sobrevivientes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre