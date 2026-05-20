Estados Unidos presenta formalmente siete cargos penales contra el dictador cubano Raúl Castro

El dictador cubano Raúl Castro fue acusado formalmente en Estados Unidos este miércoles 20 de mayo, confirmó a la agencia Reuters un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, una medida que representa una intensificación de la campaña de presión de Washington sobre el régimen comunista.

La acusación se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado un cambio de régimen en Cuba.

"Estados Unidos no tolerará que un Estado díscolo albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense", dijo Trump en un comunicado el miércoles.

Los cargos contra el dictador cubano de 94 años se basan en su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Aunque tanto Raúl como su hermano Fidel Castro, quien entonces encabezaba el régimen, asumieron públicamente la responsabilidad del derribo de las aeronaves en aguas internacionales, nunca fueron procesados judicialmente.

Los cargos presentados contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos adicionales por asesinato y dos cargos más de destrucción de aeronaves.

Además del dictador cubano, otras cinco personas figuran también como acusadas en esta causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, entregó detalles sobre la acusación durante un acto en Miami para honrar a las víctimas del ataque.

Por su parte, en un mensaje de video dirigido al pueblo cubano el miércoles por la mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuyos padres fueron inmigrantes cubanos en Estados Unidos, ofreció forjar una nueva relación entre ambos países.

"En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez en un país independiente, pero sé que hoy, quienes llaman a su isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de sus sufrimientos y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos, no solo para aliviar la crisis actual sino también para construir un futuro mejor", comenzó su discurso, el cual fue publicado en el marco del Dia de la Independencia en la isla.

Rubio dijo que Estados Unidos podría proporcionar 100 millones de dólares en ayuda y culpó a los jefes del régimen por la escasez de electricidad, alimentos y combustible.

Hablando en español, Rubio dijo que los alimentos y las medicinas debían ser distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones benéficas de confianza.