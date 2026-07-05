Entierran cuerpos no identificados en Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado más de 3.000 muertos

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales en un cementerio de Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio y dejaron más de 3.000 fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR:

Los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de varios edificios en Caracas y devastaron el estado vecino de La Guaira, donde los habitantes aún tratan de recuperar los cuerpos de sus seres queridos sepultados bajo los escombros.

De acuerdo con el último balance oficial difundido este domingo por las autoridades, los terremotos han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas.

En el municipio de Catia La Mar, en La Guaira, un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada de tierra seca en el cementerio local de La Esperanza.

Los entierros "están numeralizados por parcelas y también por el código" definido para que los cuerpos no identificados sean localizados por sus familiares.

Las autoridades también tomaron fotografías de cada uno de estos cadáveres antes de ser sepultados.

Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada hay tumba un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

La magnitud del desastre ha superado la capacidad de las morgues y de los hospitales. Un depósito improvisado para almacenar los cuerpos fue habilitado esta semana en los silos del puerto de La Guaira.

En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron su indignación por la actuación de las autoridades.

La población acudió el domingo a misas fúnebres en todas las iglesias del país y se espera en la noche el encendido de velas en varios sitios.

En La Guaira, los pobladores siguen tratando de recuperar cuerpos entre escombros en condiciones cada vez más difíciles.