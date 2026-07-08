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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

ONU pide flexibilizar las sanciones en Venezuela para no afectar la llegada de ayudas

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela. - AFP
Terremotos en Venezuela. - AFP
El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que tienen los mecanismos para asegurarse de que la ayuda llegue a donde debe llegar y pidió que se contemplen excepciones humanitarias a las sanciones.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la agencia EFE, en una entrevista desde Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los devastadores terremotos, que las sanciones a Venezuela deben flexibilizarse para que no afecten la llegada de ayudas ni los planes de recuperación tras el doble terremoto.

“Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones”, afirmó.

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Fletcher aseguró que los sismos van a causar una “situación económica muy difícil” e indicó que esto restará varios “puntos al PIB”. Además, señaló que quieren trabajar con organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el compromiso sea “avanzar más allá de la crisis humanitaria” y lograr una “recuperación a más largo plazo”.

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Asimismo, añadió que están “insistiendo en las excepciones humanitarias” para asegurarse de que ninguna ayuda esté sujeta a sanciones y que todo sea en pro de esta recuperación.

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La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) consideró que se necesitan 300 millones de dólares más —ya se ha recaudado una cantidad similar— para llegar a 1,3 millones de personas que han sido afectadas de alguna forma por el sismo, según una evaluación realizada por la ONU.

Existe esa necesidad a largo plazo de ayudar al pueblo venezolano en este momento, y no solo de lidiar con la situación humanitaria, sino también de lidiar con la reconstrucción a largo plazo, no solo reconstruir vecindarios, sino reconstruir la esperanza”, indicó Fletcher.

Finalmente, el jefe humanitario expresó que la eficiencia en la distribución de ayuda “nunca será perfecta”, pero solicitó una mayor coordinación y aseguró que estarán verificando que las ayudas lleguen a donde deben llegar. “Lo que tenemos que hacer es coordinarnos de la manera más efectiva posible entre todos estos diferentes socios, incluyendo, por supuesto, a las ONG y al sector privado”.

“Tenemos mecanismos robustos en marcha para asegurarnos de que la ayuda llegue a donde se necesita. Y no queremos ver ni un solo dólar yendo a ninguna otra parte que no sea salvar vidas”, aseguró.

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