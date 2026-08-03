Dios los crea y ellos se juntan: el abrazo de Petro a Díaz Canel tras su viaje a Cuba

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, decidió que su último destino internacional como mandatario fuera Cuba, lo que ha generado polémica en la opinión pública, ya que deja ver que Petro sería un aliado de la dictadura cubana mientras el pueblo cubano sufre por los continuos apagones largos, para Petro sí hubo luz en su recibimiento en el hotel al que llegó el presidente colombiano. Díaz Canel es quien ejerce la doble vara, pero es Gustavo Petro quien se presta para legitimar lo que hace la dictadura.