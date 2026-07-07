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Martes, 07 de julio de 2026
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Dictadura en Venezuela

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
La entrevistada se refirió al 'oxígeno' que intenta ganar la dictadura venezolana en medio de la tragedia que enluta al pueblo venezolano.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino, se refirió al ineficaz actuar del régimen de Delcy Rodríguez tras los potentes terremotos que devastaron parte de la costa venezolana.

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"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder (a los terremotos)", dijo la entrevistada.

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En cuanto al 'oxígeno' que intenta ganar el régimen de Rodríguez en medio de la tragedia que enluta al pueblo venezolano, Jatar hizo énfasis.

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"No podemos pasar de una dictadura a una dictadura tutelada, eso los venezolanos no lo vamos a aceptar", añadió en el canal de las Américas.

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Según datos ofrecidos por el régimen venezolano, 3.685 personas perdieron la vida tras los devastadores terremotos registrados en la costa venezolana.

En cuanto al balance oficial de lesionados a raíz de los potentes temblores, se contabilizan más de 16.750 personas.

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