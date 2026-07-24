Diosdado Cabello tendría caletas de dinero en La Guaira, exactamente en la zona de la catástrofe

La tragedia en La Guaira, hace un mes, puso al descubierto información sobre una posible red de caletas en las que Diosdado Cabello tendría ocultos cargamentos de cocaína y millones de dólares en efectivo, en billetes de denominación de 100. Caletas que estarían ubicadas en varias de las edificaciones destruidas por los terremotos, esa sería la razón para que el régimen impidiera el acceso de rescatistas y ciudadanos. Los damnificados cuestionaron con dureza la actitud del número dos de la dictadura.