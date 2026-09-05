NTN24
Sábado, 05 de septiembre de 2026
Sábado, 05 de septiembre de 2026
Colombia

Petro se pronuncia tras la muerte de ‘Bendito Menor’: “Por qué no se priorizó la vida”

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro se pronuncia tra la muerte de alias 'Bendito Menor' / FOTO: EFE - Captura de video
Gustavo Petro se pronuncia tra la muerte de alias 'Bendito Menor' / FOTO: EFE - Captura de video
El expresidente de Colombia le pidió explicaciones a la policía colombiana sobre la muerte de este criminal.

Luego del operativo realizado por la fuerza pública de Colombia que terminó dando de baja al criminal alias ‘Bendito menor’ y a su esposa alias ‘La Bebecita’ en La Guajira, el expresidente Gustavo Petro se pronunció al respecto en su cuenta de X.

El exmandatario le pidió explicaciones a la policía por este operativo y cuestionó a la fuerza pública por no haber preservado la vida de los bandidos.

o

“Qué me explique la policía nacional por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la policía nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha, no tenía como prioridad capturar los bandidos sino, matarlos ¿por qué? ¿Existe en nuestra constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar de las mujeres en el lugar de los hechos?”, escribió Petro.

Su escrito ha provocado diferentes reacciones entre quienes respaldan lo dicho por el expresidente y quienes le piden explicaciones de por qué no pidió las mismas explicaciones por las víctimas que dejó alias ‘Bendito Menor’.

Entre tanto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que 'Bendito Menor' "tenía arrodillada a la población llena de miedo".

o

"En el gobierno del Tigre la gente de bien no volverá a sentir miedo, lo que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes", resaltó.

"No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población y le metan miedo a la gente", agregó.

Los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', su novia Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita', y los dos hombres señalados como sus escoltas ya reposan en las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla tras ser trasladados desde Riohacha.

Temas relacionados:

Colombia

Gustavo Petro

Ataque

Criminales

Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¡DE "BEBECITA" NADA! Así era el impacto criminal de la pareja de Bendito Menor, abatida en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué impacto tiene el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen en la economía de Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

IMPACTANTE: así fue como estudiantes evacuaron un colegio en medio del terremoto en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El mensaje que se envía al resto de criminales es contundente": Exagente del FBI sobre ‘Bendito menor’

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe al ELN: incautan 250 kilos de explosivos almacenados junto a institución infantil

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella, Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Familiares de presos políticos denuncian traslados arbitrarios a otros centros de detención sin aviso - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

“Es hora de que dejen de estar jugar con la esperanza”: familiar de preso político sobre traslados

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

“A los bandidos les queda la rendición o la baja en combate”: Abelardo de la Espriella entrega balance de operación militar

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen venezolano

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
AH-64E Apache (Canva)
Texas

Dos militares muertos en Texas tras la caída de un helicóptero del ejército de Estados Unidos

María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos / FOTO: EFE
Elecciones Primarias

María Elvira Salazar espera el respaldo de los latinos para ser reelecta como congresista en EEUU

Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
AH-64E Apache (Canva)
Texas

Dos militares muertos en Texas tras la caída de un helicóptero del ejército de Estados Unidos

María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos / FOTO: EFE
Elecciones Primarias

María Elvira Salazar espera el respaldo de los latinos para ser reelecta como congresista en EEUU

Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Consecuencias del terremoto en Pereira, Colombia -Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Así quedó importante estadio de Pereira tras el terremoto: autoridades piden no acercarse

Rescate tras inundaciones en Nepal (AFP)
Nepal

Sube a casi 600 el balance de muertos por estragos de ‘pared’ de agua, piedras y lodo que devastó a Nepal

Cielo parcialmente nublado en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
INAMEH

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica lluvias de intensidad variable en diferentes zonas de Venezuela

Dólar - Canva
Dólar

El dólar se recupera en medio de la expectativa por una eventual subida de las tasas de interés en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023