Petro se pronuncia tras la muerte de ‘Bendito Menor’: “Por qué no se priorizó la vida”

Luego del operativo realizado por la fuerza pública de Colombia que terminó dando de baja al criminal alias ‘Bendito menor’ y a su esposa alias ‘La Bebecita’ en La Guajira, el expresidente Gustavo Petro se pronunció al respecto en su cuenta de X.

El exmandatario le pidió explicaciones a la policía por este operativo y cuestionó a la fuerza pública por no haber preservado la vida de los bandidos.

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“Qué me explique la policía nacional por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la policía nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha, no tenía como prioridad capturar los bandidos sino, matarlos ¿por qué? ¿Existe en nuestra constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar de las mujeres en el lugar de los hechos?”, escribió Petro.

Su escrito ha provocado diferentes reacciones entre quienes respaldan lo dicho por el expresidente y quienes le piden explicaciones de por qué no pidió las mismas explicaciones por las víctimas que dejó alias ‘Bendito Menor’.

Entre tanto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que 'Bendito Menor' "tenía arrodillada a la población llena de miedo".

"En el gobierno del Tigre la gente de bien no volverá a sentir miedo, lo que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes", resaltó.

"No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población y le metan miedo a la gente", agregó.

Los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', su novia Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita', y los dos hombres señalados como sus escoltas ya reposan en las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla tras ser trasladados desde Riohacha.