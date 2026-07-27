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Lunes, 27 de julio de 2026
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Donald Trump

Trump se prepara para recibir a Netanyahu en medio de reciente escalada con el régimen de Irán

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un encuentro en el que el tema del conflicto con el régimen de Irán en Medio Oriente será uno de los principales. “Debatiremos todos los temas de la agenda, entre los que destaca Irán. Por supuesto, nuestro objetivo es salvaguardar nuestra seguridad y, al mismo tiempo, ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor”, aseguró Netanyahu.

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