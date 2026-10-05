Policía en Venezuela es grabado extorsionando a un motorizado con un código QR: "Hiciste una maniobra indebida; te voy a ayudar con la cuota más baja"
En un video que circula por redes sociales quedó en evidencia una de las modalidades más comentadas de corrupción policial en Venezuela.
En el mencionado audiovisual se ve cómo un funcionario paró a un motorizado al que le dice: "Papeles, por favor, lo paré por realizar una maniobra indebida".
Posteriormente, el policía expresó: "Tienes que pagar una multa mínima de 30 dólares y no de 100, para que la puedas cancelar: pago móvil, en divisas o en bolívares en el sistema de la Alcaldía de Caracas".
Luego, el uniformado sacó de uno de sus bolsillos un código QR para que el motorizado "pagara la multa".
"El apoyo es ponerte la multa mínima; yo te voy a poner la mínima... ¿Cuánto puedes pagar, la de 20 (dólares)?", acotó.
Luego de "conciliar", el policía le devolvió los papeles al motorizado y lo dejó ir: "Que tenga buenas tardes", añadió el funcionario.
Según denuncias, varios policías de tránsito usan herramientas digitales como pagos móviles y códigos QR para recibir transferencias de dinero de manera inmediata durante retenciones ilegales en la vía pública.
La frase "te voy a ayudar con la cuota más baja" refleja cómo algunos uniformados negocian sumas de dinero (comúnmente llamadas "vacunas" o "matracas") simulando ofrecer un "descuento" o "colaboración" para evitar multas mayores.
Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.
A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.
Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.
Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.