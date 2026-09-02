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Sismo en México

Fuerte sismo de magnitud 5,6 sacudió la zona de Puerto Madero, México: esto es lo que dice el Servicio Geológico

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo en México - Canva
Sismo en México - Canva
El movimiento telúrico se registró durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano.

Un sismo de magnitud 5,6 se registró durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre en inmediaciones de Puerto Madero, México, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según el reporte, el evento sísmico ocurrió a las 7:28 a. m., hora de Colombia, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 14,39° de latitud y -92,99° de longitud, frente a las costas del estado de Chiapas.

La información disponible en el catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisa que el movimiento tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros y se produjo a unos 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero. El registro fue revisado posteriormente por un sismólogo.

El evento también fue incluido en los registros internacionales de monitoreo sísmico. De acuerdo con el sistema PAGER del USGS, el sismo recibió una alerta verde, categoría en la que no se esperan víctimas ni daños significativos. La estimación instrumental de la sacudida fue de intensidad IV.

Hasta el momento, no hay información oficial que reporte víctimas o daños de consideración asociados específicamente con este movimiento. Además, los registros consultados muestran que, durante la misma jornada, se presentaron otros movimientos de menor magnitud en las inmediaciones de Puerto Madero y frente a las costas de Chiapas.

Asimismo, el sismo ocurrió en una región caracterizada por una importante actividad tectónica. La costa de Chiapas forma parte de una zona donde interactúan las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe, un proceso que genera actividad sísmica frecuente. CENAPRED identifica precisamente la costa de Chiapas como una región de sismicidad asociada a la interacción de estas placas.

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Además, el USGS señala que, en el sur de México, la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa Norteamericana, proceso conocido como subducción y responsable de buena parte de la actividad sísmica de la región.

Cabe resaltar que esta zona también ha registrado terremotos de gran magnitud. Uno de los más importantes ocurrió el 7 de septiembre de 2017, cuando un sismo de magnitud 8,2 tuvo lugar frente a Chiapas. Según el USGS, aquel terremoto se produjo dentro de la placa de Cocos, en la zona de subducción frente a México.

Finalmente, las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y cualquier actualización sobre posibles afectaciones deberá ser confirmada por los organismos oficiales de México y Guatemala.

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