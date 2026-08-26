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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Champions

Batalla campal en partido de Champions: futbolistas terminaron a los golpes en el túnel del estadio

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido de Champions League (AFP)
Partido de Champions League (AFP)
La jornada de este miércoles de Champions League definió los bombos para la fase de liga del torneo.

Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo: la Champions League en la fecha que definió los bombos para la fase de liga del torneo.

Los partidos de hoy enfrentaron a equipos con grandes probabilidades de entrar en la siguiente fase:

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AEK Atenas vs. Levski Sofía

Viking vs. Dinamo Zagreb

Celje vs. Slovan Bratislava

Lyon vs. Fenerbahçe

Sin embargo, el encuentro más llamativo fue el del Lyon vs. Fenerbahçe, un partido al que le sobraron emociones y hasta tensiones.

En la eliminatoria estelar de los playoffs de acceso al grupo único de la Liga de Campeones europea, el Fenerbahçe consiguió su boleto al vencer 2-1 en su visita al Lyon.

Fue en el partido de vuelta de una eliminatoria en la que habían empatado 1-1 en la ida, la pasada semana en Estambul.

El kosovar Vedat Muriqi (24') y el inglés Archie Brown (28') marcaron para el Fenerbahçe antes de la media hora de partido.

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Por su parte, el descuento para los franceses fue de Malick Fofana (61'), que levantó los ánimos del Lyon hasta el final, viendo incluso cómo le anulaban dos goles por fuera de juego.

Finalmente, el Fenerbahçe, un equipo especialmente reforzado para esta temporada con nombres como Romelu Lukaku o Mason Greenwood, será el que esté el jueves en el sorteo de la Champions.

El Lyon tendrá que conformarse con jugar la Europa League y Francia tendrá solo tres equipos en esta Champions: el defensor del título PSG, el Lens y el Lille.

Pero las emociones no solo se limitaron a los 90 minutos, pues el pitazo final dio paso a otra disputa, esta vez física.

La gresca se formó luego de que Mattéo Guendouzi, futbolista francés del Fenerbahçe y exfutbolista del club rival del Lyon, provocara a la hinchada local.

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Guendouzi mostró el dedo del medio a los ultras del Lyon y uno de los hinchas no aguantó la rabia, saltó al campo e intentó agredir al mediocampista.

Inmediatamente se formó una batalla campal entre futbolistas de ambos equipos y el violento aficionado que fue acorralado y golpeado por los visitantes.

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