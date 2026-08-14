Lula da Silva busca diálogo con Trump para decirle que “no se meta” en las elecciones de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que está gestionando una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para decirle directamente que no se inmiscuya en los asuntos de Brasil, especialmente en sus elecciones presidenciales.

“Estoy intentando un contacto con él, cara a cara, para decirle que no se meta en los negocios de Brasil, especialmente en las elecciones. Si se meten, van a perder”, aseguró el jefe de Estado en entrevista con los pódcast Não Inviabilize y As Cunhãs.

Lula acusó a la administración Trump de buscar injerencia política para favorecer a su principal contendor en las urnas, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Asimismo, arremetió contra sectores de la oposición que han viajado a Washington para cabildear contra el gobierno.

“A pesar de los traidores de la patria y de que el hermano de mi adversario (Eduardo Bolsonaro) vive en Estados Unidos diciendo mentiras e infamias de Brasil, vamos a derrotarlos y a defender nuestra soberanía”.

El líder progresista puntualizó que nunca se ha entrometido en los procesos electorales norteamericanos y que espera el mismo respeto por parte de Washington.

Responsabilizó de la actual crisis al secretario de Estado, Marco Rubio, señalando que “no le gusta” Brasil ni América Latina y que ha construido narrativas falsas sobre trabajo forzado y deforestación para imponer aranceles del 25 % y del 12,5 % a productos brasileños.

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Frente a la presión de la Casa Blanca, el mandatario ratificó la postura de su Gobierno mediante las siguientes acciones, ley de Reciprocidad inicio un proceso legal para contraatacar los aranceles estadounidenses.

Bloqueos a inspectores electorales de los Estados Unidos y congelamiento de credenciales para aprobar al nuevo embajador por EE.UU. que se postergará después de las elecciones.

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Lula concluyó afirmando que no busca una confrontación armada ni comercial, sino ganar la contienda diplomática a través de “la conciencia, la verdad y el relato”.