Proyecto del nuevo estadio el Campín pasa a manos de una firma China y evalúa ampliar su aforo a 60.000 espectadores.

El megaproyecto para la renovación integral del estadio Nemesio Camacho El Campín registró un viraje estratégico al seleccionar a la multinacional PowerChina como contratista principal para liderar la construcción del nuevo complejo deportivo de la capital colombiana.

La firma de origen chino asumirá las responsabilidades operativas en reemplazo de la empresa inglesa que figuraba previamente en el esquema de desarrollo, consolidando la presencia de capitales asiáticos en la infraestructura estratégica de la ciudad.

VEA TAMBIÉN Oficialmente se iniciaron las obras del nuevo estadio El Campín: detalles del escenario deportivo o

Bajo la modalidad contractual de Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés), la compañía asiática asumirá el control de los diseños técnicos definitivos, la adquisición de suministros y la edificación total del escenario deportivo.

Adicionalmente, el acuerdo contempla que la firma constructora absorberá los riesgos logísticos vinculados a la importación de materiales y las posibles contingencias que puedan surgir en la cadena internacional de insumos.

“La compañía trabajaría bajo el modelo EPC, lo que significa que tendría a su cargo los diseños técnicos definitivos, la compra de materiales y la ejecución de las obras. Una vez aprobado el plan de movilidad, los trabajos iniciarán en el área, contemplando diciembre de 2027 como posible fecha de entrega”, indicaron voceros del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

En el marco de esta reestructuración operativa, los promotores de la iniciativa analizan un incremento en la capacidad final del escenario para albergar hasta 60.000 espectadores, cifra superior al aforo proyectado en los pliegos iniciales.

De esta manera, el proyecto entra en una fase decisiva para la obtención de los avales urbanísticos y de movilidad necesarios antes del inicio de las demoliciones y excavaciones.

VEA TAMBIÉN Este es el doloroso saldo que dejaron los disturbios en El Campín en el partido entre Santa Fe y América o

El proyecto prevé iniciar trabajos tras la aprobación del plan de movilidad, manteniendo diciembre de 2027 como fecha tentativa para la entrega del escenario deportivo.