Miércoles, 04 de marzo de 2026
Prototipo del nuevo estadio El Campín - Foto captura: X @SenciaBogota
Bogotá

Oficialmente se iniciaron las obras del nuevo estadio El Campín: detalles del escenario deportivo

marzo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
La construcción de este espacio, que albergará tanto eventos deportivos como de entretenimiento, cuenta con un cronograma de inauguración que se divide en dos.

Este martes 4 de marzo se iniciaron oficialmente las obras del nuevo proyecto del estadio El Campín, una infraestructura que promete convertirse en un espacio óptimo tanto para el deporte como para el entretenimiento del país.

En medio de un evento simbólico, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García y el presidente del consorcio Sencia, Mauricio Hoyos, oficializaron los trabajos para el nuevo escenario deportivo.

“Desde la Administración decidimos hacer todo lo necesario para garantizar que se cumpliera ese sueño de tener un estadio del mejor nivel para Bogotá”, dijo Galán.

De acuerdo con el alcalde de la capital, destacó que este nuevo espacio, que contará con los últimos estándares internacionales, se convertirá en el “corazón” tanto de la ciudad como del “entretenimiento”.

¿Qué contempla el nuevo proyecto de El Campín?

Este espacio, que será destinado tanto al deporte como a la cultura, tendrá la capacidad para albergar 50.000 espectadores, número que están pensando en ampliar con la finalidad de tener una final de Copa Libertadores, de acuerdo con lo indicado por Mauricio Hoyos.

o

También se informó que este escenario contará con más de 700 cámaras de seguridad, una grama híbrida de última generación, una cubierta retráctil y estándares FIFA.

Adicionalmente, el proyecto de El Campín, que cuenta con una inversión de 2.4 billones de pesos, contempla nuevos espacios dedicados al descanso y entretenimiento de las personas, como un hotel, auditorio para la Filarmónica de Bogotá, espacio de servicio médico para los deportistas, zona de e-sports, deportes alternativos y restaurantes.

¿Cuándo se entregará el nuevo estadio El Campín?

La construcción de este espacio, que albergará tanto eventos deportivos como de entretenimiento, cuenta con un cronograma de inauguración que se divide en dos.

El estadio, junto a los parqueaderos, se entregará en diciembre de 2027, mientras que el resto de la infraestructura, que contempla un auditorio para la filarmónica, el hotel, la zona gastronómica y de deportes alternativos, será entregado en el año 2030.

