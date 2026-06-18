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Puntos clave del acuerdo firmado por EE. UU. y el régimen de Irán: fin de ataques, apertura de Ormuz y polémico levantamiento de sanciones

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Puntos clave del acuerdo firmado por EE. UU. y el régimen de Irán -AFP
Puntos clave del acuerdo firmado por EE. UU. y el régimen de Irán -AFP
El memorando de entendimiento suscrito entre Irán y Estados Unidos fue firmado de manera digital este miércoles por Masoud Pezeshkian y Donald Trump.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, informó que el memorando de entendimiento de 14 puntos suscrito entre Irán y Estados Unidos fue firmado de manera digital este miércoles por Masoud Pezeshkian y Donald Trump.

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“La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados en la guerra actual, mediante la firma de este Memorando de Entendimiento, declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano”, indica el texto.

Ese texto, que especifica las bases para detener el conflicto desatado el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen, prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha trastocado la economía mundial.

Además, incluye el camino para un período de 60 días de negociaciones detalladas sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.

“La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se comprometen a negociar y alcanzar el Acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo”, indica.

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Las conversaciones tratarán también del levantamiento de las sanciones en contra de Irán, y del compromiso norteamericano de crear un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

“Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval y cualquier obstáculo o impedimento contra la República Islámica de Irán, y lo pondrá fin por completo en un plazo de 30 días. Durante este período, el tráfico marítimo será proporcional al tráfico previo a la guerra que la República Islámica de Irán esté restableciendo”, agrega.

Igualmente, el texto del protocolo prevé un diálogo Irán-Omán para "definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz", una cláusula que suscita la duda de si los buques que crucen este importante paso tendrán que pagar alguna tasa, como ha apuntado el poder iraní.

“Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán hará todo lo posible por facilitar el paso seguro de buques comerciales, sin costo alguno durante 60 días, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y, considerando la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares y realizar el desminado por parte de la República Islámica de Irán, se restablecerá en un plazo de 30 días”, se lee.

El texto del memorando de entendimiento también prevé que Estados Unidos suspenda, desde el momento de su firma, sus sanciones sobre la venta de petróleo iraní. También se comprometen a levantar todas sus sanciones en caso de que se alcance un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días.

Asimismo, Estados Unidos e Irán acuerdan que el país no desarrollará ni poseerá armas nucleares, al tiempo que trabajarán conjuntamente para eliminar el material nuclear enriquecido del país.

“La República Islámica de Irak reafirma que no adquiere ni desarrolla armas nucleares. La República Islámica y los Estados Unidos de América han acordado resolver la disposición del material enriquecido almacenado conforme a un mecanismo que será acordado mutuamente, de acuerdo con el calendario previsto”, afirman.

“Ambas partes también acuerdan abordar la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos mutuamente acordados relacionados con las armas nucleares de la República Islámica de Irán, sobre la base de un marco satisfactorio que se acordará en el Acuerdo final. El Acuerdo final confirmará las disposiciones de este párrafo. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia crítica de las cuestiones nucleares antes mencionadas y expresan su intención de abordarlas de inmediato en las negociaciones para lograr un acuerdo al respecto”, aseguran.

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