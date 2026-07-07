NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
La Noche

Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Saúl Montes
Programa: La Noche
El general retirado Jorge Eduardo Mora López dialogó con Noticias RCN sobre las acciones que pondrá en marcha apenas comience su gestión como ministro de Defensa.

El general retirado Jorge Eduardo Mora López, quien fue designado ministro de Defensa de Colombia por el presidente electo Abelardo de la Espriella, dialogó con Noticias RCN sobre el futuro del país de cara al nuevo Gobierno que está por comenzar.

TE PUEDE INTERESAR:


Ante su diálogo con la cadena aliada, el programa La Noche de NTN24 recopiló las respuestas más contundentes del ministro designado sobre las acciones que pondrá en marcha apenas comience su gestión.

“Cuando me designaron como ministro de Defensa, lo primero que pensé fue en los soldados y policías de la patria (...) son las personas que nos protegen y es obligación del Estado proteger a quienes nos protegen, y este Gobierno (saliente) no lo hizo”, señaló.

o

Según relató Mora López en la entrevista, su designación comenzó con el anuncio de que sería líder del empalme: “Hay que darle confianza a la Fuerza Pública (...) y él (De la Espriella) lo demostró en campaña y lo está demostrando con este acto y este gesto de respaldo a los soldados de nombrar a un soldado como ministro de Defensa”.

Por otro lado, aseguró que las disidencias de alias Iván Mordisco son el grupo armado terrorista que más se debe combatir, ya que son las que más han crecido y más han hecho daño en estos cuatro años de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Las disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más tenemos que hacer énfasis: Primero, porque son las que más han crecido y son las que más han hecho daño en estos cuatro años de este gobierno. Segundo porque, desafortunadamente, la gran mayoría de cabecillas del ELN están del otro lado en Venezuela”, añadió.

o

Al ser consultado sobre el papel de la agencia encargada de inteligencia el país, que se vio gravemente afectada en este gobierno saliente, el ministro designado aseguró que el debilitamiento de la institución fue “premeditado”.

“A partir de ahí, vino el declive y el debilitamiento de la Fuerza Pública y, obviamente, de los resultados operacionales, y de que los grupos armados hayan podido fortalecerse y aumentar su pie de fuerza”, dijo.

En cuanto a la restitución de oficiales y generales que fueron separados de sus cargos con el Gobierno de Gustavo Petro, Mora López aseveró que “se está haciendo un estudio detallado” para determinar las causas de la salida de las instituciones. “Seguramente si van a haber reintegros”, aseguró.

Finalmente, confirmó que algunos decretos de la llamada Paz Total “van a cesar”.

“Retrocedimos casi treinta años en el tiempo (...) y seguramente se van a derogar una serie de decretos que también les ataban las manos a los miembros de la Fuerza Pública, el Decreto 003 que acabó con el ESMAD”, comentó.

Temas relacionados:

La Noche

Ministro de Defensa

Abelardo de la Espriella

Iván Mordisco

Disidencias de las FARC

Conflicto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Marco Rubio promete que EE. UU. ofrecerá una respuesta "grande, rápida y eficaz" tras los terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Despliegue militar de la FANB en El Callao, Bolívar - Fotos: EFE / X
Régimen de Venezuela

Régimen venezolano niega participación militar de Estados Unidos en operativo contra minería ilegal

Embarcaciones navegando en el Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
Régimen de Irán

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Marco Rubio promete que EE. UU. ofrecerá una respuesta "grande, rápida y eficaz" tras los terremotos en Venezuela

Trabajadora - Foto Canva de referencia
Trabajadores

Consejo Colombiano de Seguridad revela que existen más de 10 mil enfermedades de origen laboral en el país: advierten señales silenciosas

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Despliegue militar de la FANB en El Callao, Bolívar - Fotos: EFE / X
Régimen de Venezuela

Régimen venezolano niega participación militar de Estados Unidos en operativo contra minería ilegal

Partido del Mundial 2026 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina - Foto: EFE
Mundial

Suiza nada a la superficie del Grupo B del Mundial tras golear a Bosnia y Herzegovina

Iván Cepeda y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

¿Qué tanto le ha favorecido a Iván Cepeda el respaldo del presidente Gustavo Petro?

Embarcaciones navegando en el Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
Régimen de Irán

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Reserva Biosfera Brasil- Foto UNESCO
UNESCO

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre