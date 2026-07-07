Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

El general retirado Jorge Eduardo Mora López, quien fue designado ministro de Defensa de Colombia por el presidente electo Abelardo de la Espriella, dialogó con Noticias RCN sobre el futuro del país de cara al nuevo Gobierno que está por comenzar.

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Ante su diálogo con la cadena aliada, el programa La Noche de NTN24 recopiló las respuestas más contundentes del ministro designado sobre las acciones que pondrá en marcha apenas comience su gestión.

“Cuando me designaron como ministro de Defensa, lo primero que pensé fue en los soldados y policías de la patria (...) son las personas que nos protegen y es obligación del Estado proteger a quienes nos protegen, y este Gobierno (saliente) no lo hizo”, señaló.

Según relató Mora López en la entrevista, su designación comenzó con el anuncio de que sería líder del empalme: “Hay que darle confianza a la Fuerza Pública (...) y él (De la Espriella) lo demostró en campaña y lo está demostrando con este acto y este gesto de respaldo a los soldados de nombrar a un soldado como ministro de Defensa”.

Por otro lado, aseguró que las disidencias de alias Iván Mordisco son el grupo armado terrorista que más se debe combatir, ya que son las que más han crecido y más han hecho daño en estos cuatro años de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Las disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más tenemos que hacer énfasis: Primero, porque son las que más han crecido y son las que más han hecho daño en estos cuatro años de este gobierno. Segundo porque, desafortunadamente, la gran mayoría de cabecillas del ELN están del otro lado en Venezuela”, añadió.

Al ser consultado sobre el papel de la agencia encargada de inteligencia el país, que se vio gravemente afectada en este gobierno saliente, el ministro designado aseguró que el debilitamiento de la institución fue “premeditado”.

“A partir de ahí, vino el declive y el debilitamiento de la Fuerza Pública y, obviamente, de los resultados operacionales, y de que los grupos armados hayan podido fortalecerse y aumentar su pie de fuerza”, dijo.

En cuanto a la restitución de oficiales y generales que fueron separados de sus cargos con el Gobierno de Gustavo Petro, Mora López aseveró que “se está haciendo un estudio detallado” para determinar las causas de la salida de las instituciones. “Seguramente si van a haber reintegros”, aseguró.

Finalmente, confirmó que algunos decretos de la llamada Paz Total “van a cesar”.

“Retrocedimos casi treinta años en el tiempo (...) y seguramente se van a derogar una serie de decretos que también les ataban las manos a los miembros de la Fuerza Pública, el Decreto 003 que acabó con el ESMAD”, comentó.