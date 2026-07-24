Denuncian invasiones de apartamentos desocupados en Caracas, Venezuela

Las denuncias sobre invasiones de apartamentos vacíos en Caracas, Venezuela, han vuelto a generar una fuerte alarma social debido a incidentes recientes.

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Diferentes agrupaciones vecinales han alertado sobre redes organizadas que rompen cerraduras para ocupar inmuebles desocupados, especialmente aquellos que pertenecen a personas que han migrado o que se encuentran en disputas legales de sucesión.

Cabe acotar que estos hechos se registran a un mes de los devastadores terremotos que enlutaron a la nación suramericana.

Hasta ahora, 5.398 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana. Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

El Banco Mundial estimó recientemente que los terremotos que azotaron Venezuela el mes pasado provocaron unos 19.500 millones de dólares en daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada vigorosa para afrontar la reconstrucción.