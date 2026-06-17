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estrecho de Ormuz

Régimen de Irán insiste en el cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz una vez transcurridos los 60 días de negociaciones con EE. UU.

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Embarcación navegando por el Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
Embarcación navegando por el Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
La dictadura de los ayatolás y el gobierno de los Estados Unidos mantienen posturas opuestas sobre el cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz en medio del "acuerdo de paz preliminar".

Este miércoles, el régimen de Irán reiteró que aplicará peajes en el Estrecho de Ormuz una vez transcurridos los 60 días de negociaciones con Estados Unidos.

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De momento, la dictadura de los ayatolás y el gobierno de los Estados Unidos mantienen posturas opuestas sobre el cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz en medio del "acuerdo de paz preliminar".

En ese sentido, el régimen de Irán, según cita el medio iraní de comunicación Tasnim, afirma que la libre circulación durará únicamente los 60 días fijados para las negociaciones técnicas.

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Asimismo, se daría luego de aplicar tasas junto a Omán. Por su parte, cabe mencionar, la administración de Donald Trump sostiene que la vía marítima internacional reabrirá completamente libre de peajes a largo plazo.

El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los barcos comerciales "empiezan a salir" del Estrecho de Ormuz tras el anuncio de un acuerdo de paz (preliminar) con el régimen de Irán, luego de varios meses de conflicto en Medio Oriente.

"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del Estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social.

A su ez, la semana pasada, Trump aseveró que el Ejército de EE. UU. había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar la vía marítima desde mayo.

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Tras alcanzar el acuerdo el pasado domingo, Washington espera que el Estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte del régimen de Irán, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró.

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo vital que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Su importancia radica en que por esta vía de apenas unos 33 kilómetros de ancho transita cerca del 20% del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural licuado.

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