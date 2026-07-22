Sin protección en su propia oficina: asesinan a balazos a un alcalde mexicano dentro del edificio donde tiene sede su presidencia municipal

Un alcalde fue asesinado a balazos dentro del ayuntamiento de una localidad en el centro de México, informaron autoridades, en una región donde operan distintos cárteles del narcotráfico.

El alcalde de Temoac, estado de Morelos, Valentín Lavín, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero, según medios locales.

Expertos forenses y policías investigadores encontraron el "cuerpo sin vida (de Lavín) en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal", detalló un comunicado de la fiscalía de Morelos.

Varias bandas narcotraficantes operan en Morelos, colindante con Ciudad de México y con el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país.

Autoridades desplegaron un operativo en la zona para detener a los responsables del crimen, aseguró la fiscalía.

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México registra casi un centenar de asesinatos de alcaldes en el país desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde en un municipio ubicado en la rica región aguacatera del estado de Michoacán, fue asesinado a balazos durante la celebración de Día de Muertos.

Entre tanto, también este miércoles, un periodista del estado de Oaxaca, en el sur de México, conocido por sus posiciones críticas con las autoridades estatales, fue asesinado cuando comía en un restaurante, informaron el gobierno y la fiscalía locales.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que registra más de 150 comunicadores asesinados en este país desde el año 2000.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue director de un canal de televisión local y tenía una columna política, fue ultimado por individuos armados que circulaban en una motocicleta, detalló a la AFP una fuente de la fiscalía. Una mujer resultó herida.

Según el recuento de RSF, es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio de Leyva, a quien describió en X como "un periodista crítico" con su gobierno, pero a quien se le respetaba su "derecho a cuestionar".

La fiscalía estatal informó que solicitará la colaboración de la fiscalía federal mexicana, que tiene un área especializada en delitos contra la libertad de expresión.

La fiscalía aseguró que cuentan con videos de la zona donde ocurrió el crimen para "comenzar de manera inmediata con el rastreo de los agresores".

Según varias organizaciones de defensa de los periodistas en México, incluidas RSF y Artículo 19, más del 90% de los crímenes en contra de estos trabajadores quedan impunes.