José Altuve, intratable: el pelotero criollo desbloqueó nuevos logros en la MLB tras alcanzar los 2.500 hits

El pelotero venezolano José Altuve está intratable: Alcanzó nuevo récord en las Grandes Ligas al llegar a los 2.500 hits.

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Así las cosas, el beisbolista criollo continúa ampliando su legado en la Major League Baseball (MLB).

Altuve alcanzó otro impresionante hito en la derrota de Houston por 11-7 ante Filadelfia la noche del miércoles en el Citizens Bank Park.

A través de un doble en el tercer inning del trámite, Altuve llegó al hit número 2,500 de su carrera.

Al conectar ese hit, alcanzó la hazaña en el partido número 2,095 de su carrera, exactamente la misma cantidad de juegos que necesitó el legendario miembro del Salón de la Fama, Ted Williams.

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Asimismo, se convirtió en el cuarto venezolano con 2.500 hits, así como el segundo jugador activo con esa cifra, situándose únicamente detrás de Freddie Freeman.

A su vez, se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Astros en desbloquear ese logro.

Recientemente, el pelotero conectó su jonrón número 270 de por vida. Con el anterior cuadrangular (el 269), superó al legendario Joe Morgan, integrante del Salón de la Fama de Cooperstown.

Así las cosas, el segunda base de los Astros de Houston pasó a ocupar el sexto puesto histórico entre los jugadores que han defendido esa posición con más 'vuelacercas' en la 'gran carpa'.

El de Puerto Cabello es considerado uno de los mejores segundas bases, gracias a una excepcional carrera llena de premios individuales, anillos de Serie Mundial y récords ofensivos sin precedentes para un jugador de su posición y estatura.