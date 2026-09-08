Casa Blanca retira de su página el polémico videojuego "Construye el muro" por lío con la creadora de Tetris

La Casa Blanca retiró de su página web el polémico videojuego llamado "Build the Wall" (Construye el muro), por un lío con la empresa creadora del icónico Tetris.

The Tetris Company se pronunció sobre el juego publicado en la web de la sede del Legislativo de Estados Unidos y advirtió que se toma muy en serio las infracciones de derechos de autor.

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El juego, que además se convirtió en el centro de la polémica, trataba de apilar bloques le pedía a los jugadores "proteger la frontera de una horda que se acerca".

Sin embargo, este martes el juego ya no está disponible en whitehouse.gov/arcade.

Antes de su lanzamiento, el presidente Donald Trump hizo campaña prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados y ha actuado con agresividad para llevar a cabo deportaciones.

Tras esto, Tetris Company dijo el pasado viernes que no tuvo ninguna participación en la creación del juego.

"Tetris Company no participó en la creación de 'Build the Wall' y no autorizó ni otorgó licencia de la marca Tetris ni de su propiedad intelectual para el juego", señaló.

Añadió que "actualmente está revisando el asunto" cuando se le preguntó si consideraba emprender acciones legales.

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"En Tetris creemos en el poder de conexión y de unir a las personas, no dividirlas", escribió la empresa en X.

El juego, lanzado el jueves en el sitio web de la Casa Blanca, generó condenas por sus temas presuntamente racistas y preguntas sobre posibles vulneraciones de derechos de autor.

Junto a 'Construye el muro', la Casa Blanca lanzó otros polémicos juegos como uno con temática de la patrulla fronteriza en el Río Bravo.