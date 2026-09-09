"Los rumores eran ciertos": delantero argentino confirmó que el FC Barcelona lo buscó y revela por qué decidió quedarse en su actual equipo

El interés del Barcelona por Lautaro Martínez, al parecer, no fue un simple rumor de mercado. El propio delantero argentino afirmó que el club azulgrana trató de acercarse a él en las últimas semanas del mercado de fichajes, pero su decisión fue la de seguir en el Inter de Milán.

Lautaro comentó sobre la situación en la Gran Gala del Fútbol en Milán, donde fue reconocido como uno de los mejores delanteros de la temporada 2025-2026. Según recogió AS, el capitán del Inter ha admitido que las versiones que lo vinculaban con el Barcelona fueron ciertas y detalló que recibió llamadas y ofertas.

“Los rumores eran ciertos, pero yo tengo las ideas muy claras: quería quedarme aquí con mis compañeros y con estos magníficos aficionados”, afirmó el argentino al referirse a la posibilidad de abandonar el club italiano.

Su postura ha sido clara, inclusive cuando el Barcelona apareció como una alternativa para mejorar su ataque. Lautaro sostuvo que quiere seguir haciendo historia con el Inter y dejó una frase que resume su vínculo con el equipo: “El Inter para mí es todo orgullo, felicidad y ganas de seguir”.

La decisión igualmente fue confirmada por la directiva del conjunto italiano. Giuseppe Marotta, presidente del Inter, detalló este miércoles que el comportamiento del delantero ha sido determinante para que la operación no se fuese a convertir en una negociación en toda regla.

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“El comportamiento de Lautaro Martínez fue ejemplar. Ha manifestado un grandísimo sentido de pertenencia para evitar cualquier tipo de negociación con el Barcelona”, dijo Marotta a Sky Sport Italia previo al partido de Champions League entre el Inter y el Real Madrid el cual ganó el equipo merengue 2 a 1.

La situación se genera luego de que el Barcelona buscara otras opciones para su ataque en el mercado. El nombre de Lautaro estuvo entre las opciones del club azulgrana, pero al final, el argentino se quedó en Milán y seguirá como una de las principales figuras del equipo dirigido por Cristian Chivu.