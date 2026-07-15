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Mundial 2026

¿Debió ser expulsado? Video de la agresión de uno de los autores de los goles de Argentina a un jugador inglés en la semifinal del Mundial

julio 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Una acción polémica protagonizada por Enzo Fernández apenas iniciada la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ha generado intenso debate.

Argentina logró una remontada histórica este miércoles tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

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Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste consiguió el cupo a la gran final del próximo domingo en Nueva Jersey.

Una acción polémica protagonizada por Enzo Fernández apenas iniciada la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ha generado intenso debate en redes sociales y entre aficionados al fútbol.

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La jugada, ocurrida a los tres minutos del encuentro sobre el jugador inglés Anderson, plantea interrogantes sobre la aplicación del reglamento arbitral en partidos de máxima relevancia.

El mediocampista argentino, figura clave de su selección, realizó una entrada sobre Anderson que dividió opiniones entre quienes consideran que merecía tarjeta amarilla o incluso roja, y aquellos que la califican como parte del juego físico normal en un encuentro de esta magnitud. La jugada no resultó en sanción disciplinaria por parte del árbitro del partido, lo que deriva en las teorías sobre las supuestas ayudas de la FIFA a la selección argentina durante el Mundial.

La polémica arbitral cobra particular relevancia considerando que ocurrió en los primeros minutos del partido, cuando los árbitros deben establecer el criterio disciplinario que aplicarán durante los 90 minutos. Las decisiones tempranas suelen marcar la pauta sobre la permisividad o rigurosidad con que se sancionarán las faltas posteriores.

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Enzo Fernández, jugador formado en River Plate y actualmente figura del Chelsea de la Premier League inglesa, enfrenta así el escrutinio público por una acción que, independientemente de la decisión arbitral, quedará como uno de los momentos discutidos de esta semifinal mundialista.

Cabe recordar que Enzo Fernández fue el protagonista del gol del empate de Argentina cuando perdía 1 a 0, por lo que una tarjeta de cualquier color podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

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