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Lunes, 26 de octubre de 2026
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ONU

Régimen cubano presenta ante la ONU una nueva resolución contra EE. UU. en medio de una severa crisis económica y energética

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
El régimen dictatorial de Cuba presentará un nuevo proyecto en el organismo multilateral en medio de una profunda crisis estructural, con la denuncia simultánea de presiones diplomáticas atribuidas a Washington.

La dictadura de Cuba presentará este 27 y 28 de octubre su trigésimo cuarto proyecto de resolución ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la exigencia de la derogación del embargo comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, en un escenario marcado por la peor crisis económica e institucional de la nación caribeña y un boicot petrolero que ha intensificado los apagones en todo el territorio.

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Durante una rueda de prensa oficial, el canciller de la dictadura cubana denunció lo que calificó como presiones extremas por parte de Washington hacia los Estados miembros para modificar el sentido de los sufragios en el foro multilateral; no obstante, diversos analistas internacionales señalan que la precaria situación económica responde principalmente al fracaso del modelo estatista y a la falta de reformas estructurales en la isla.

La medida restrictiva, implementada formalmente en 1962 tras las expropiaciones unilaterales de propiedades norteamericanas por parte del régimen comunista, es catalogada por La Habana como un bloqueo sistemático, mientras que la administración norteamericana la define jurídicamente como un embargo comercial aplicable frente a un Estado que reprime sistemáticamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

El informe oficial presentado por el régimen estima pérdidas récord superiores a los 8.000 millones de dólares en el último año, con el agravamiento derivado del colapso energético y la negativa de la dictadura a abrir su economía a la inversión privada y a la libre empresa.

Organismos multilaterales y expertos han advertido sobre el colapso de los servicios básicos en territorio cubano, una situación potenciada por la ineficacia administrativa del régimen totalitario y la persistencia de un sistema económico centralizado que ahoga la productividad nacional.

La falta de voluntad política de la dictadura para emprender transiciones democráticas y garantizar libertades civiles continúa perpetuando el aislamiento internacional de la nación caribeña.

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La transparencia institucional y el respeto a los derechos humanos constituyen las únicas vías efectivas para superar la crisis humanitaria y económica generada por décadas de opresión estatal en Cuba.

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