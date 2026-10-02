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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Francia

Captan gesto de Zidane al vivir el momento más difícil en un partido, en juego ante Italia, desde que se convirtió en director técnico de Francia

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Zinedine Zidane en partido ante Italia. (AFP)
Zinedine Zidane en partido ante Italia. (AFP)
Bajo las órdenes Zinedine Zidane, cabe resaltar, Francia ha ganado dos encuentros y empatado uno.

Las cámaras no perdonaron y enfocaron al técnico Zinedine Zidane cuando su Francia, que dirige desde el fin del pasado Mundial de fútbol, sufrió una sensible expulsión en su línea defensiva en el juego en el que se enfrentó a la siempre difícil selección italiana.

Zidane lució preocupado pues la baja se dio cuando aún quedaban cinco minutos, más el descuento, por jugar según el contador.

Además, Francia no tenía garantizado el resultado pues el partido para ese instante se encontraba empatado 1 a 1. Ese marcador se mantuvo hasta el final del encuentro después del susto.

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La expulsión, decretada por el juez contra Dayot Upamecano, es el momento más complejo que ha tenido que sortear Zidane en su breve periplo de tres partidos en la dirección técnica de Francia.

Bajo las órdenes Zinedine Zidane, cabe resaltar, Francia ha ganado dos encuentros y empatado uno. Venció en sus dos primeras presentaciones a Turquía y Bélgica, y ahora empató con Italia.

En plena reconstrucción, la selección italiana de fútbol entrenada por Roberto Mancini logró un empate 1-1 este viernes en el Stade de France contra los Bleus, que con Zinedine Zidane en el banquillo habían sido hasta ahora imparables en esta Liga de Naciones europea.

A un nuevo golazo de Michael Olise (55'), la Azzurra respondió con un tanto de Alessandro Bastoni (68') para firmar unas tablas que dejan mejor sabor de boca a los italianos.

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Con cuatro puntos, la Azzurra se mantiene en tercera posición del grupo A1, que sigue liderado por Francia, ahora con siete unidades. Entre medias, con seis puntos, está Bélgica, que en el otro encuentro del día se impuso 3-0 a la colista Turquía.

En la cuarta y última fecha de esta ventana internacional, Francia recibirá el lunes a los Diablos Rojos belgas e Italia ejercerá de anfitrión para los turcos en Bolonia.

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