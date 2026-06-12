Régimen de Delcy Rodríguez denuncia derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que habría alcanzado las costas venezolanas
El régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, denunció este viernes que un derrame de hidrocarburos ocurrido en aguas de Trinidad y Tobago alcanzó las costas venezolanas y supera en magnitud a otro registrado en mayo pasado, según un comunicado de la cancillería.
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El régimen venezolano, que mantiene una frágil relación diplomática con Trinidad y Tobago, no especificó el sitio preciso del derrame ni su extensión en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro.
La cancillería dijo que confirmó "el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras".
Además, indicó que activó los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.
Exigió a Trinidad y Tobago que "asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes" y pidió garantizar "plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame".
A pesar de compartir intereses energéticos, la cooperación entre los dos países se ha visto afectada por la crisis migratoria, diferencias políticas y el alineamiento de Trinidad y Tobago con Estados Unidos en temas de seguridad regional.
La primera ministra del archipiélago, Kamla Persad-Bissessar, criticó en febrero a la Comunidad del Caribe (Caricom) por apoyar a Nicolás Maduro, luego de su captura por fuerzas estadounidenses en enero.
El posible derrame de crudo se suma a otros originados en Trinidad y Tobago que han llegado al territorio venezolano.
En febrero de 2024, el naufragio del buque "Gulfstream" provocó un vertido masivo que contaminó más de 15 kilómetros de costa en la isla de Tobago y que se desplazó hacia aguas territoriales de Venezuela y el Caribe.
Caracas advirtió que podría tomar acciones ante instancias internacionales competentes para determinar responsabilidades y exigir las compensaciones.