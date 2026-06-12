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Viernes, 12 de junio de 2026
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Régimen venezolano

Régimen de Delcy Rodríguez denuncia derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que habría alcanzado las costas venezolanas

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
El régimen no especificó el sitio preciso del derrame ni su extensión en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro.

El régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, denunció este viernes que un derrame de hidrocarburos ocurrido en aguas de Trinidad y Tobago alcanzó las costas venezolanas y supera en magnitud a otro registrado en mayo pasado, según un comunicado de la cancillería.

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El régimen venezolano, que mantiene una frágil relación diplomática con Trinidad y Tobago, no especificó el sitio preciso del derrame ni su extensión en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro.

La cancillería dijo que confirmó "el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras".

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Además, indicó que activó los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.

Exigió a Trinidad y Tobago que "asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes" y pidió garantizar "plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame".

A pesar de compartir intereses energéticos, la cooperación entre los dos países se ha visto afectada por la crisis migratoria, diferencias políticas y el alineamiento de Trinidad y Tobago con Estados Unidos en temas de seguridad regional.

La primera ministra del archipiélago, Kamla Persad-Bissessar, criticó en febrero a la Comunidad del Caribe (Caricom) por apoyar a Nicolás Maduro, luego de su captura por fuerzas estadounidenses en enero.

El posible derrame de crudo se suma a otros originados en Trinidad y Tobago que han llegado al territorio venezolano.

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En febrero de 2024, el naufragio del buque "Gulfstream" provocó un vertido masivo que contaminó más de 15 kilómetros de costa en la isla de Tobago y que se desplazó hacia aguas territoriales de Venezuela y el Caribe.

Caracas advirtió que podría tomar acciones ante instancias internacionales competentes para determinar responsabilidades y exigir las compensaciones.

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