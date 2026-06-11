"No confiamos en los jueces ni fiscales": madre pide ayuda internacional para esclarecer caso de su hija asesinada durante protestas de 2014 en Venezuela

Un tribunal argentino evalúa la extradición del exmilitar venezolano Ephraín Enrique Verdú, señalado como uno de los responsables de la muerte de Geraldin Moreno durante las protestas de 2014 en Venezuela.

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La historia de Geraldin Moreno conmocionó al mundo hace 12 años. La joven venezolana fue asesinada durante las manifestaciones en el estado Carabobo, y su caso se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos de la violencia en Venezuela.

Desde entonces, su madre, Rosa Orozco, ha sostenido una lucha incansable por encontrar justicia más allá de las fronteras venezolanas, y ha enfrentado un sistema judicial que considera cooptado por el régimen.

"Este es el primer caso que se está haciendo en la jurisdicción universal, es la apertura de nuevos casos que podamos tener las familias venezolanas para poder obtener esa verdad y esa justicia que tanto queremos", declaró Orozco en entrevista con NTN24.

La madre de Geraldin explicó que, aunque dos guardias nacionales fueron condenados en Venezuela por ejecutar materialmente el crimen, la cadena de mando nunca fue investigada adecuadamente.

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"No me extrañaría nada de que haya dicho él que no tenía nada que ver con estos asesinatos. Está claro que aquí hay una cadena de mando y en esa cadena de mando alguien dio una orden, alguien recibió esa orden y alguien ejecutó esa orden", afirmó.

Según Orozco, desde 2017 ha acudido a la Fiscalía venezolana para solicitar la investigación de 19 guardias nacionales y de los mandos superiores involucrados, sin obtener respuesta.

"No confiamos en los jueces en Venezuela, no confiamos en los fiscales en Venezuela. Por consiguiente, tenemos que buscar esa justicia a nivel internacional", expresó con firmeza.

"Estos no son nombres, estos no son caras, esto es unos muchachos que perdieron la vida con nombre y apellido, donde ellos eran el futuro de Venezuela", recordó Orozco, quien insiste en que las familias afectadas no buscan venganza, sino verdad.