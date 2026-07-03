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Viernes, 03 de julio de 2026
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Carlos Queiroz

La impactante declaración de Carlos Queiroz previo al juego de Ghana contra Colombia en el Mundial

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Los 'antirécords' de Carlos Queiroz tras recibir seis goles al mando de dos selecciones distintas
El director técnico de fútbol portugués Carlos Queiroz. (Foto: EFE)
El técnico portugués, quien había dirigido a Colombia, recordó al entrenador de arqueros que lo acompañó cuando dirigió a la ‘tricolor’ y habló sobre su relación con James Rodríguez.

El portugués Carlos Queiroz, actual seleccionador de Ghana y quien fuera técnico de la selección Colombia, reflexionó sobre su etapa al frente de la ‘tricolor’ antes de que se reencuentren en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y negó que viviera desencuentros con la estrella James Rodríguez.

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"No sé por qué dicen que no conectó conmigo, es una situación a hablar con él, no conmigo", afirmó. "Como entrenador tengo que sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. No tengo una posición diferente para uno u otro, todos tienen que trabajar para el equipo".

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El veterano timonel, que tuvo un paso breve e intenso por Colombia entre 2019 y 2020, alabó el rendimiento que ha mostrado la escuadra cafetera en la fase de grupos de Norteamérica 2026.

"Colombia es un equipo muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones", describió Queiroz en la conferencia previa al duelo el viernes en Kansas City.

Queiroz también recordó en esta conferencia de prensa a Des Mcaleenan, el entrenador de arqueros que lo acompañó durante su paso por Colombia y quien se quitó la vida a causa del Covid-19 y la fuerte depresión que vivía. El portugués reabrió el debate sobre el reconocimiento que su excompañero merece.

"Ha sido un honor trabajar en Colombia y aprovecho para recordar que nuestro entrenador de porteros murió por los daños de Covid después de una depresión muy grande, se quedó 21 días encerrado en un cuarto solo, sin apoyo y pienso que tengo la obligación de recordarlo, juntos queremos celebrar la vida y recordar a la Federación de Colombia que tiene una oportunidad de reparar aquello que ha pasado con Des Mcaleenan", aseveró.

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Todavía liderado por James y Luis Díaz, a quien Queiroz también dirigió, Colombia concluyó en primer lugar del Grupo K por delante de Portugal, con el que empató 0-0 en un choque en el que los hombres de Néstor Lorenzo fueron claramente superiores.

"Hice un análisis cuidadoso del partido de Colombia contra Portugal y estuvo muy bien. Pero mañana es otra historia, no es Portugal la que está delante de Colombia, es Ghana", afirmó Queiroz.

"Nosotros vamos a jugar a nuestro estilo y con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido", aseguró.

"Tenemos jugadores con mucha calidad, un equipo muy fuerte y con mucha determinación. Tenemos que jugar nuestro estilo contra los puntos más flacos de Colombia", pidió el exentrenador del Real Madrid.

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