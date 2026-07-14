Se desvanece la esperanza: sigue la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela a 20 días de la tragedia

A 20 días del devastador terremoto que sacudió Venezuela la esperanza de encontrar sobrevivientes se ha desvanecido, pero la búsqueda de las víctimas continúa. Los labores de búsqueda y rescate continúan en el estado de La Guaira, donde familiares y rescatistas internacionales trabajan incansablemente para recuperar los cuerpos de las víctimas que aún permanecen bajo los escombros de edificios colapsados.