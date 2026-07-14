NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Se desvanece la esperanza: sigue la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela a 20 días de la tragedia

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
A 20 días del devastador terremoto que sacudió Venezuela la esperanza de encontrar sobrevivientes se ha desvanecido, pero la búsqueda de las víctimas continúa. Los labores de búsqueda y rescate continúan en el estado de La Guaira, donde familiares y rescatistas internacionales trabajan incansablemente para recuperar los cuerpos de las víctimas que aún permanecen bajo los escombros de edificios colapsados.

También le puede interesar

Terremoto en Venezuela

Se desvanece la esperanza: sigue la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela a 20 días de la tragedia

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"No vamos a permitir que suceda": Trump sobre drones iraníes y rusos que tendría el régimen de Cuba

Asamblea Nacional de Venezuela (AFP)
Venezuela

La Asamblea Nacional legítima del 2015 y la del régimen venezolano se reunirán el 1 de agosto en pro de la democracia del país

Así sería el plan del presidente Gustavo Petro para boicotear a Abelardo De La Espriella en la transición gubernamental, según el excanciller Álvaro Leyva
Álvaro Leyva

Así sería el plan del presidente Gustavo Petro para boicotear a Abelardo De La Espriella en la transición gubernamental, según el excanciller Álvaro Leyva

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Le dieron una golpiza”: madre del sargento Evan Rincón pide que el régimen venezolano le informe sobre su paradero

Ataques de EEUU a objetivos del régimen de Irán - Foto captura
Ataque al régimen de Irán

Las impactantes imágenes de los ataques de Estados Unidos contra blancos del régimen de Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"No vamos a permitir que suceda": Trump sobre drones iraníes y rusos que tendría el régimen de Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Joven colombiano perdió la vida en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Apagón en Cuba y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

"No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos": Abelardo de la Espriella responde a Petro y lanza llamado a las Fuerzas Armadas

Terremoto en Venezuela

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Apagón en Cuba y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

"No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos": Abelardo de la Espriella responde a Petro y lanza llamado a las Fuerzas Armadas

Terremoto en Venezuela

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Cabo Verde vs Uruguay en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Cabo Verde volvió a sorprender empatando con Uruguay y complicando a los ‘charrúas’ que no conocen la victoria en el Mundial

Cristiano Ronaldo. (EFE)
Cristiano Ronaldo

Captan momento en que futbolista portugués fue más rápido que agentes para proteger a CR7 de aficionado que invadió la cancha en partido ante Croacia

Goalkeeper Vozinha | Foto EFE
Copa Mundial del Fútbol

Departamento de Estado busca ayudar a la madre de Vozinha, arquero de Cabo Verde para que pueda verlo jugar en el Mundial

Jugadores de la selección de fútbol de España - Foto: EFE
Mundial

España no se dio por vencida y le ganó sobre el final a Bélgica: con este gol se metió a la semifinal del Mundial en la que irá contra Francia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre