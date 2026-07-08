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Miércoles, 08 de julio de 2026
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José Manuel Restrepo

El vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo, responde a las acusaciones de Iván Cepeda y califica a Petro de "pésimo perdedor"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Iván Cepeda y José Manuel Restrepo - EFE
Iván Cepeda y José Manuel Restrepo - EFE
En entrevista con NTN24, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respondió a las declaraciones de Iván Cepeda y afirmó que Gustavo Petro es “un pésimo perdedor”.

El vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo, en entrevista con NTN24, respondió a las acusaciones de Iván Cepeda, candidato presidencial perdedor en las recientes elecciones del pasado 21 de junio, quien en un pronunciamiento oficial afirmó que Abelardo De La Espriella está configurando un “gobierno paramilitar”.

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Restrepo aseguró que Gustavo Petro e Iván Cepeda, con estas declaraciones, ponen en riesgo la democracia y configuran lo que sería el inicio de un golpe de Estado.

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Que un presidente saliente cruce esa línea pone en entredicho la democracia y configura el inicio de un golpe de Estado. Seguramente no en cabeza de él, pero sí en continuidad del señor Cepeda, porque, entre otras cosas, Petro sale a decir que otro es el presidente electo y lo dice explícitamente en cabeza de Cepeda”, añadió.

Asimismo, indicó que las declaraciones que el presidente Petro ha hecho acerca de un supuesto fraude electoral han sido la expresión de “un pésimo perdedor”.

“Es la expresión de un pésimo perdedor. Fue derrotado, su gobierno fue derrotado, su tesis fue derrotada por la mayoría de los colombianos. Como no encuentra una salida distinta para construir una narrativa, ahora trata de acudir a argumentos espurios”, aseguró en entrevista con NTN24.

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Del mismo modo, el vicepresidente se refirió al proceso de empalme e informó que llevan "ocho meses" preparándose con información pública y cuentan con el "75 % del proceso" completado.

¿Qué dijo Iván Cepeda en su pronunciamiento?

El senador electo y líder de la oposición, Iván Cepeda, envió un mensaje a la nación y afirmó que, con Abelardo De La Espriella, se está configurando un “gobierno paramilitar”.

Iván Cepeda afirmó que, tras conocer los anuncios sobre los primeros decretos de Abelardo De La Espriella, Colombia está entrando en este proceso y que sus declaraciones no son “apresuradas ni alarmistas”, pues esto se evidencia con la creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad.

Finalmente, indicó que por ningún motivo se debe realizar la “criminalización” de la protesta social, ya que, según indicó, el presidente electo, en conjunto con algunos alcaldes, “amenazan con desatar una brutal represión” contra quienes ejerzan su derecho a hacerlo.

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