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Martes, 04 de agosto de 2026
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Represión en Venezuela

Reportan represión contra manifestantes que protestaban por cortes eléctricos en La Florida, Carabobo

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas esperan fuera de sus casas durante un nuevo corte del servicio eléctrico en Venezuela - EFE
Personas esperan fuera de sus casas durante un nuevo corte del servicio eléctrico en Venezuela - EFE
Estas protestas se producen poco después de que la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, pidiera al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El pasado sábado 3 de enero, en horas de la noche, efectivos de la Policía de Carabobo dispersaron y reprimieron una manifestación de vecinos en la urbanización La Florida, en Valencia, quienes salieron a las calles para protestar por los prolongados y constantes cortes eléctricos.

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Puntualmente, los ciudadanos alzaron su voz por los racionamientos eléctricos severos y apagones continuos que superan las horas tolerables.

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Mientras se desarrollaba la protesta, varios vecinos denunciaron a través de transmisiones y reportes en redes sociales que funcionarios policiales acudieron al sitio para disolver las barricadas y el cacerolazo.

Aparte de La Florida, se registraron protestas simultáneas en otros sectores de Carabobo como: El Trigal y Las Parcelas del Socorro.

Estas protestas se producen poco después de que la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, pidiera al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

“Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos; son acciones preventivas”, aseveró Rodríguez.

“Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (…) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (…) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional”, añadió.

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Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.

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