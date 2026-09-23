NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Régimen de Irán

El presidente del régimen de Irán advierte a Trump que su país nunca "se arrodillará" en la Asamblea General de la ONU

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Masoud Pezeshkian, presidente del regímen de Irán, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Masoud Pezeshkian, presidente del regímen de Irán, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump declaró este martes desde el mismo atril en la sede de la organización en Nueva York que sopesa la opción de "aniquilar" a Irán.

El presidente del régimen de Irán adoptó un tono desafiante el miércoles en la ONU, donde habló por primera vez desde que Washington e Israel lanzaron ataques contra su país, y le dijo a Estados Unidos que Teherán no se arrodillará.

Masud Pezeshkian acusó también a Washington de "terrorismo" por la muerte a finales de febrero del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

o

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró desde el mismo atril en la sede de la organización en Nueva York que sopesa la opción de "aniquilar" a Irán, pero luego elogió la reanudación de las conversaciones entre las partes.

Pezeshkian no se refirió a las reuniones al margen de la cita de la ONU para poner fin al conflicto.

Trump "debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos", afirmó.

Pezeshkian afirmó también que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos, sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

"No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión", afirmó el presidente iraní.

o

Los altos precios de los combustibles amenazan el control de los republicanos en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Pero el presidente Trump ha buscado desestimar el impacto interno de la guerra que inició a finales de febrero.

Temas relacionados:

Régimen de Irán

Donald Trump

Irán

ONU

Asamblea General de la ONU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Ni Trump ni las Naciones Unidas le conceden legitimidad": politólogo sobre Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella revela nombre de la operación para dar de baja a 'Bendito Menor': "Le cayó la mano firme del Estado"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Marco Rubio, Delcy Rodríguez, Donald Trump - AFP
Delcy Rodríguez

Rubio sobre encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez: "Una reunión breve, pero importante"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Serbia vs. Suiza. Dusan Tadic, jugador serbio y Granit Xhaka, jugador suizo - EFE
Deportes

Hasta cinco años de prisión: jugador de la liga inglesa y mundialista podría ir a la cárcel por certificado falso de covid

Neymar de Santos anima a los aficionados-Foto: EFE
Fútbol

El histórico gesto de Neymar con el Santos: financió una deuda y posibilitó los fichajes de dos veteranos que brillaron en Europa

Foto: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella revela nombre de la operación para dar de baja a 'Bendito Menor': "Le cayó la mano firme del Estado"

Jugador West Ham United - Foto de referencia: EFE
Venezuela

Futbolista venezolano debuta con West Ham United en la Championship, segunda división de Inglaterra

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Marco Rubio, Delcy Rodríguez, Donald Trump - AFP
Delcy Rodríguez

Rubio sobre encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez: "Una reunión breve, pero importante"

Observación astronómica - Foto EFE
Eclipse

Llegó la hora de un nuevo eclipse: horarios y recomendaciones para ver en Colombia y Venezuela el fenómeno este jueves

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023