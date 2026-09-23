El presidente del régimen de Irán advierte a Trump que su país nunca "se arrodillará" en la Asamblea General de la ONU

El presidente del régimen de Irán adoptó un tono desafiante el miércoles en la ONU, donde habló por primera vez desde que Washington e Israel lanzaron ataques contra su país, y le dijo a Estados Unidos que Teherán no se arrodillará.

Masud Pezeshkian acusó también a Washington de "terrorismo" por la muerte a finales de febrero del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

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En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró desde el mismo atril en la sede de la organización en Nueva York que sopesa la opción de "aniquilar" a Irán, pero luego elogió la reanudación de las conversaciones entre las partes.

Pezeshkian no se refirió a las reuniones al margen de la cita de la ONU para poner fin al conflicto.

Trump "debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos", afirmó.

Pezeshkian afirmó también que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos, sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

"No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión", afirmó el presidente iraní.

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Los altos precios de los combustibles amenazan el control de los republicanos en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Pero el presidente Trump ha buscado desestimar el impacto interno de la guerra que inició a finales de febrero.