NTN24
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Real Madrid

Real Madrid abre procedimiento disciplinario contra jugador que fue condenado por conducir ebrio

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Real Madrid - Foto: EFE
Real Madrid - Foto: EFE
El jugador de 23 años fue interceptado por la policía en Gran Canaria el 16 de agosto y superaba tres veces la tasa legal de alcohol.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, confirmó este jueves que el club blanco ha abierto un procedimiento disciplinario contra el defensa español Raúl Asencio, que el miércoles fue condenado por conducir en estado de embriaguez.

El jugador de 23 años fue interceptado por la policía en Gran Canaria el 16 de agosto. Superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Este jueves Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

o

Mourinho confirmó en rueda de prensa que el club había abierto "un procedimiento disciplinario" contra el defensa central.

"Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien físicamente, nadie entrenaba tan duro como él. Ahora que está lesionado, desde hace varias semanas, es el primero en llegar y el último en irse", dijo Mourinho.

"Pero un jugador del Real Madrid lo sigue siendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 12 meses del año. Y todo lo que haces fuera del terreno de juego representa al Real Madrid y puede perjudicar el prestigio del club. No estoy contento. Errores, los comete todo el mundo. Pero errores que se acumulan, eso ya es otra cosa", añadió.

Asencio, lesionado en los isquiotibiales desde mediados de julio, no ha sido convocado hasta ahora por su nuevo entrenador.

En las dos últimas temporadas se había consolidado como una opción seria en el centro de la defensa del Real Madrid, hasta llegar a ser llamado por la selección española en 2025, aunque sin llegar a debutar.

o

Fuera del campo, el jugador ha estado en el punto de mira desde el escándalo de un vídeo sexual grabado en 2023.

Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el vídeo.

El juicio está previsto para los días 3, 4 y 7 de septiembre.

Temas relacionados:

Real Madrid

Condena

licencia de conducir

Alcohol

Sanciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, y Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez asegura que "habrá proceso electoral" cuando Venezuela "esté preparada" y se niega a fijar una fecha

Delcy Rodríguez habló sobre elecciones en Venezuela tras acuerdo petrolero con EEUU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Experto califica como “brutal cinismo” de Delcy anuncio sobre proceso electoral en Venezuela

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Alias 'Calarcá'/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Fiscalía General de la Nación

Mano dura de la Fiscalía en Colombia: reactivan orden de captura contra 'Calarcá' que Petro había suspendido

Más de Deportes

Ver más
Fanáticos del club de fútbol venezolano Deportivo Táchira - Foto de referencia: EFE
Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira se solidariza con el pueblo colombiano por el fuerte terremoto que enlutó al país hermano

El presidente de la FIFA Gianni Infantino-Foto: EFE
FIFA

"El fútbol no pertenece a ningún individuo": tres de las seis confederaciones del mundo increpan en dura carta a Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto de referencia: EFE
FIFA

Coalición mundial de aficionados exige que Infantino salga de la FIFA por "traición" a sus funciones y al fútbol

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fanáticos del club de fútbol venezolano Deportivo Táchira - Foto de referencia: EFE
Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira se solidariza con el pueblo colombiano por el fuerte terremoto que enlutó al país hermano

Traslado de presos en Colombia.
Cárceles

Mano dura del presidente Abelardo de la Espriella: impactantes imágenes inéditas del traslado de presos en Colombia

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Alexander Granko Arteaga
Granko Arteaga

Reapareció Granko Arteaga, mayor asesino y criminal de lesa humanidad del régimen de Venezuela

Policía colombiana / @PoliciaColombia
Colombia

Frustran nuevo ataque terrorista en Cúcuta, Colombia: hallan carro cargado con explosivos y evitan su detonación

María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado reacciona a recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Habrá memoria, justicia y reparación"

El presidente de la FIFA Gianni Infantino-Foto: EFE
FIFA

"El fútbol no pertenece a ningún individuo": tres de las seis confederaciones del mundo increpan en dura carta a Infantino

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023