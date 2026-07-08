Este miércoles 8 de julio en horas de la tarde, medios de comunicación en Venezuela confirmaron que Lucas Gámez, el niño argentino que fue víctima del doble terremoto en Venezuela, fue encontrado sin vida.

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El menor se había mudado a Venezuela a principios de año con sus padres. Se encontraba de visita en un apartamento en el segundo piso de un edificio en La Guaira junto a su tío al momento de los sismos.

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Kristopher Kerezsy, artista y creador de contenido venezolano, también hizo eco de esta lamentable noticia.

Con esta pérdida, sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos. El régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, de momento, reporta 3.685 decesos.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también ha dejado más de 16.740 heridos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Tras la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.