Régimen de Irán dice que sigue en la mesa de negocaciones tras anunciar el cese a los ataques contra Israel

Este lunes, Irán afirmó que sigue en la "mesa de negociaciones" luego del anuncio del cese a los ataques contra Israel. El líder del régimen de Irán, Masoud Pezeshkian, puntualizó en una publicación en la red social X que "la defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional. No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones".

Esto se da luego del anuncio que hizo el régimen iraní del cese de los ataques contra Israel tras el pedido por parte de la administración de Donald Trump.

Irán anunció el "cese" de su operación militar contra Israel, después de que ambos países se atacaran directamente por primera vez desde el inicio de un frágil alto el fuego. Sin embargo, advirtió que podría dar una una respuesta aún más "contundente".

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El presidente Trump había reclamado previamente a Irán, pero también a su aliado Israel, que detuvieran "de inmediato" los ataques, los primeros desde el 8 de abril, cuando entró en vigor la tregua en la guerra en Oriente Medio.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

"Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", escribió Trump en su red Truth Social. En un mensaje poco después, el líder republicano dijo que ambas partes buscan "alcanzar un alto al fuego inmediato" y que las negociaciones avanzan "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".