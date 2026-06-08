Régimen venezolano condenó las declaraciones de Guyana y ratificó que no reconocerá un eventual fallo de la CIJ en el caso del Esequibo

El régimen venezolano en las últimas horas rechazó las declaraciones otorgadas por las autoridades de Guyana sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el caso del territorio del Esequibo.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano, Yván Gil, afirmó por medio de un comunicado que el régimen rechaza la decisión de la CIJ sobre la demanda por el Esequibo, la cual consideró una "abierta y clara violación al Acuerdo de Ginebra de 1966".

El funcionario chavista puntualizó que Venezuela nunca ha dado "consentimiento" para someter la "controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de la Corte".

"Dicha controversia solo puede y debe ser resuelta bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra, es decir, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptables. Este Acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes", agregó.

Gil también dice que llama mucho la atención que las autoridades de Guyana "se atrevan mágicamente a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la Corte Internacional de Justicia. Esta postura demuestra su claro menosprecio por el derecho internacional y confirma las fundadas dudas de Venezuela sobre el curso del proceso actualmente cursante en esa instancia internacional".

El funcionario del régimen puntualizó en el escrito que Venezuela ratifica, siendo fiel a su historia y actuando en defensa del derecho internacional, que "no reconocerá la decisión" que puede dictar la CIJ sobre el Esequibo.

La disputa del territorio de Esequibo data del siglo XIX, la cual se intensificó hace más de 10 años, luego que ExxonMobil en 2015 descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla. Por su parte, Venezuela reclama ese territorio, que abarca cerca de 160.000 kilómetros cuadrados.