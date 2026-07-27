Abelardo de la Espriella afirmó que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el domingo que romperá relaciones diplomáticas con los regímenes de Cuba y Nicaragua.

“En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, afirmó el futuro presidente de Colombia en un breve mensaje en el que también anunció los países en donde cerrará las embajadas una vez que llegue a la Casa de Nariño.

De la Espriella indicó que “en una primera etapa” cerrará las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

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Mencionó, además, que una vez que se posesione como presidente, el próximo 7 de agosto, va a cerrar 15 consulados.

También anunció que unificará oficinas en Francia e Italia donde además existen representaciones en organismos como la Unesco y la FAO.

“Estas decisiones no significa romper relaciones diplomáticas con esos países ni mucho menos con esos organismos multilaterales”, expresó el mandatario electo.

En este sentido, aseveró que Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención" de sus connacionales a través de otras embajadas.

El gobernante electo también planea reabrir la legación colombiana en Jerusalén y ordenará suspender la instalación de una embajada en Palestina, una iniciativa del presidente Gustavo Petro.

Petro rompió en 2024 relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad, en rechazo a la ofensiva de ese país en Gaza.

De la Espriella justificó que el cierre de embajadas le permitirá ahorrar dinero y destinarlo a seguridad.

En los planes del gobernante electo también está abrir una embajada en Nigeria que "permitirá reorganizar y hacer más eficiente" la presencia colombiana en el continente africano.

Informó además que la ciudad de Barranquilla será "sede permanente" de la presidencia y que convertirá a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá "en un museo abierto al público".

En medio de la polémica, De la Espriella asegura que asumirá el cargo en una ceremonia que se desarrollará en la ciudad de Cali, una iniciativa que debe ser votada en el Congreso la próxima semana.