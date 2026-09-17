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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Accidente aéreo

Avión privado de reconocido cantante se incendió tras aterrizaje de emergencia en Brasil: impactantes imágenes dejan ver la aeronave envuelta en llamas

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente aéreo del cantante brasileño Rey Vaqueiro - Captura de pantalla de redes sociales
Accidente aéreo del cantante brasileño Rey Vaqueiro - Captura de pantalla de redes sociales
Según la información divulgada, el avión se salió de la pista mientras aterrizaba y posteriormente se incendió en una zona boscosa cercana al aeropuerto.

El cantante brasileño Rey Vaqueiro sobrevivió a un accidente aéreo ocurrido durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en Parelhas, en el noreste de Brasil.

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Según la información divulgada, el avión privado en el que viajaba el artista se salió de la pista mientras aterrizaba y, posteriormente, se incendió en una zona boscosa cercana al aeropuerto.

En la aeronave viajaban ocho personas: el cantante, dos pilotos y cinco integrantes de su equipo de trabajo. Todos lograron salir del avión y recibieron atención médica. Según las autoridades, no hubo heridos de gravedad.

Las imágenes de la aeronave envuelta en llamas rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde se puede observar el avión completamente cubierto por el fuego. Ante la preocupación de sus seguidores, el equipo de Rey Vaqueiro informó que todos los ocupantes se encuentran bien y continúan bajo valoración médica por precaución.

Asimismo, se anunció que el cantante retomará su agenda de conciertos a partir del sábado 19 de septiembre, mientras su equipo coordina la reprogramación de algunas presentaciones.

¿Quién es Rey Vaqueiro?

El nombre real del cantante es David Linhares Pereira de Sousa, tiene 26 años y es reconocido en Brasil por interpretar forró de vaquejada, un subgénero de la música brasileña.

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El artista se dirigía a una presentación como parte de su gira y había ofrecido anteriormente un concierto en Moreno.

Las autoridades brasileñas investigan las causas del accidente. La Agencia Nacional de Aviación Civil indicó que la pista se encontraba en buenas condiciones y que el certificado de aeronavegabilidad del avión estaba vigente.

La investigación quedó en manos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), que busca determinar si el avión habría presentado alguna falla o cuál habría sido el principal motivo de este accidente.

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