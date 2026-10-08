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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Misión Crew-12

Los tripulantes de la Crew-12 regresan a la Tierra tras una prolongada misión científica de ocho meses en la EEI

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Regreso de la tripulación Crew-12-Foto: EFE
Regreso de la tripulación Crew-12-Foto: EFE
La cápsula de SpaceX tocó aguas frente a la costa de Los Ángeles con cuatro tripulantes a bordo tras cumplir sus labores de rotación en el laboratorio orbital.

La aventura espacial de la misión Crew-12 culminó de manera impecable tras un preciso descenso marítimo. La nave espacial tocó aguas del océano Pacífico frente a la costa del estado de California a las 11:34 hora local, con lo cual completó con éxito un despliegue de ocho meses en la Estación Espacial Internacional.

A bordo de la cápsula retornaron a la Tierra la astronauta francesa Sophie Adenot, los norteamericanos Jessica Meir y Jack Hathaway por parte de la NASA, así como el cosmonauta Andrey Fedyaev en representación de la agencia rusa Roscosmos.

Los cuatro integrantes del equipo orbital permanecieron en el laboratorio espacial desde el pasado 14 de febrero, momento en el cual asumieron el control tras el retorno anticipado de la misión Crew-11.

“El regreso a salvo de estos cuatro profesionales refleja la excelencia técnica y la vigencia de la colaboración en la frontera del conocimiento humano. Las misiones espaciales continúan abriendo rutas estratégicas para la ciencia global y el desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de toda la humanidad”, informaron voceros del programa de rotación espacial tras el rescate marítimo.

Durante su estancia fuera del planeta, la tripulación concretó hitos de alta relevancia técnica, entre ellos múltiples caminatas espaciales para la instalación de infraestructura de comunicaciones de vanguardia.

La astronauta Sophie Adenot sobresalió al liderar tres de estas complejas salidas extravehiculares en menos de un mes, con lo cual consolidó la presencia europea en las tareas directas de mantenimiento y actualización de la plataforma orbital.

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El relevo en la Estación Espacial Internacional quedó a cargo de los miembros de la expedición Crew-13, quienes asumieron las labores en el laboratorio espacial el pasado 1 de octubre.

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