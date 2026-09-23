Revelan más imágenes del encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York: la inédita escena que dejó la reunión

Nuevas imágenes del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la jefe del régimen, Delcy Rodríguez, dejan observar varios momentos de la reunión que los dos tuvieron este martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

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Las fotografías han sido divulgadas por medios, agencias de comunicación y demás público en redes sociales, muestran a Trump y Rodríguez hablando frente a frente en el hotel Lotte New York Palace, lugar donde se realizó la recepción dada por el mandatario de los Estados Unidos a líderes extranjeros.

En una de las imágenes también aparecen integrantes de las delegaciones de ambos territorios.

El encuentro se hizo a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, razón por la cual las fotografías oficiales se transformaron en uno de los principales registros visuales de la inédita reunión. La propia Rodríguez describió después la cita como “histórica” y aseguró que los dos hablaron acerca del fortalecimiento de la relación bilateral y la cooperación en áreas como energía, minería y seguridad.

Importante conocer es que además las imágenes dejan ver un detalle particular por la ubicación de la reunión. Trump y Rodríguez estaban en Manhattan, a pocos kilómetros del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra detenido Nicolás Maduro desde su captura en enero de 2026.

La cercanía entre los lugares fue destacada por diferentes medios debido al contexto político del encuentro. De hecho, según RTVE, la reunión ha tenido lugar a escasa distancia de la prisión donde se encuentra Maduro, quien fue capturado y trasladado a Estados Unidos tras una operación militar norteamericana.

La escena también posee así una dimensión particular: al momento en que Rodríguez se encontraba en Nueva York para estar presente en la Asamblea General de la ONU y reunirse con Trump, su antecesor en la jefatura del Ejecutivo venezolano está detenido en la misma ciudad.

Las imágenes divulgadas igualmente muestran el cambio en la relación entre Washington y Caracas. El encuentro entre Trump y Rodríguez ha sido el primero presencial entre un presidente de los Estados Unidos y el actual régimen venezolano en más de una década, esto luego de la reunión que Barack Obama y Maduro tuvieron en 2015 en la Cumbre de las Américas en Panamá.