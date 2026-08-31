NTN24
Lunes, 31 de agosto de 2026
Lunes, 31 de agosto de 2026
Desaparecidos

Revelan que más de 137.000 personas han desaparecido por el conflicto en Colombia desde 1921

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas-Foto: Tomada de la red social X de UBPDcolombia
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas-Foto: Tomada de la red social X de UBPDcolombia
La Unidad reportó que casi el 50% de las desapariciones registradas en el país ocurrieron durante la década del 2000.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) reveló que al menos 137.000 personas han desaparecido en Colombia como consecuencia del conflicto armado desde el año 1921 hasta la fecha.

De acuerdo con el balance del organismo estatal, la década de los años 2000 concentró el periodo de mayor victimización en el territorio nacional, abarcando el 48,5% del total de los casos registrados.

“Esta es una fecha fundamental para recordar que la desaparición no ha cesado. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) nos señala que, después de la firma del acuerdo de paz (entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016), 2.659 personas han sido desaparecidas”, advirtió Luz Janeth Forero, directora general de la UBPD.


El informe técnico de la entidad y los reportes de organismos internacionales permitieron consolidar el panorama actual sobre el delito en el país, los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Meta concentran la mayor cantidad de registros históricos de personas dadas por desaparecidas.

o

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 99 nuevos casos entre enero y julio de este año, lo que equivale a un promedio de una persona desaparecida cada dos días, entre las víctimas recientes figuran 36 niños, niñas y adolescentes.

La UBPD, documento como primer registro histórico a Tobías Borda Cepeda, visto por última vez en 1921 en el municipio de Rondón, Boyacá.

Frente a la magnitud de las cifras, la UBPD hizo un llamado a las entidades públicas, al sector privado y a la sociedad civil para intensificar las labores de localización y recuperación forense.

o

Por su parte, el CICR destacó la reciente implementación de la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, una herramienta adoptada por el Gobierno colombiano para coordinar la respuesta institucional de las entidades de control e investigación en todo el país.

Temas relacionados:

Desaparecidos

Colombia

Conflicto Armado

Familiares

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Quibdó tras terremoto en Colombia- EFE
Terremoto en Colombia

Israel ofrece asistencia a Colombia tras el terremoto de 7,4: Ministro Gideon Sa'ar contacta a Gobierno colombiano

Temblor en Costa Rica (Redes sociales)
Costa Rica

Estas son las imágenes del momento en que duro temblor sacudió y asustó a Costa Rica

Incendios en Estados Unidos / FOTO: EFE
Incendio

Las desoladoras imágenes que dejan los devastadores incendios en el noroeste de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
FIFA | Foto: AFP
FIFA

Empresarios argentinos admiten corrupción en la FIFA para evitar juicio en Estados Unidos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Gianni Infantino

Infantino le ofreció a Marruecos ser sede de la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo para seguir al frente de la FIFA, según The Times

Quibdó tras terremoto en Colombia- EFE
Terremoto en Colombia

Israel ofrece asistencia a Colombia tras el terremoto de 7,4: Ministro Gideon Sa'ar contacta a Gobierno colombiano

Neymar - Foto EFE
Brasil

Portero tuvo noble gesto con niña que lloró al ver a Neymar: así se vivió el conmovedor momento

Temblor en Costa Rica (Redes sociales)
Costa Rica

Estas son las imágenes del momento en que duro temblor sacudió y asustó a Costa Rica

Incendios en Estados Unidos / FOTO: EFE
Incendio

Las desoladoras imágenes que dejan los devastadores incendios en el noroeste de Estados Unidos

Terremoto en Colombia (EFE)
Terremoto en Colombia

Diego Camargo fue proclamado campeón: Cancelan la Vuelta a Colombia 2026 para dar prioridad a la ayuda tras el devastador terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023