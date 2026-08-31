Revelan que más de 137.000 personas han desaparecido por el conflicto en Colombia desde 1921

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) reveló que al menos 137.000 personas han desaparecido en Colombia como consecuencia del conflicto armado desde el año 1921 hasta la fecha.

De acuerdo con el balance del organismo estatal, la década de los años 2000 concentró el periodo de mayor victimización en el territorio nacional, abarcando el 48,5% del total de los casos registrados.

“Esta es una fecha fundamental para recordar que la desaparición no ha cesado. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) nos señala que, después de la firma del acuerdo de paz (entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016), 2.659 personas han sido desaparecidas”, advirtió Luz Janeth Forero, directora general de la UBPD.



El informe técnico de la entidad y los reportes de organismos internacionales permitieron consolidar el panorama actual sobre el delito en el país, los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Meta concentran la mayor cantidad de registros históricos de personas dadas por desaparecidas.

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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 99 nuevos casos entre enero y julio de este año, lo que equivale a un promedio de una persona desaparecida cada dos días, entre las víctimas recientes figuran 36 niños, niñas y adolescentes.

La UBPD, documento como primer registro histórico a Tobías Borda Cepeda, visto por última vez en 1921 en el municipio de Rondón, Boyacá.

Frente a la magnitud de las cifras, la UBPD hizo un llamado a las entidades públicas, al sector privado y a la sociedad civil para intensificar las labores de localización y recuperación forense.

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Por su parte, el CICR destacó la reciente implementación de la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, una herramienta adoptada por el Gobierno colombiano para coordinar la respuesta institucional de las entidades de control e investigación en todo el país.