Revelan video del momento en que Javier Oropeza fue detenido por agentes del régimen en Venezuela

Este jueves 17 de septiembre, agentes del régimen venezolano detuvieron al exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, Javier Oropeza.

En video quedó registrado el momento en que varios colaboradores de la dictadura venezolana primero interceptaron a Oropeza y posteriormente lo suben en un vehículo.

Uno de los dirigentes políticos de oposición en denunciar lo sucedido fue Juan Pablo Guanipa, quien a través de sus redes sociales mencionó: "Alertamos que el SEBIN interceptó a Javier Oropeza cuando iba saliendo del periódico El Informador en Lara", precisó Guanipa.

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¡Liberen inmediatamente a Javier! Estas prácticas de terrorismo de Estado del chavismo tienen que terminar de inmediato. Basta de persecución, presos políticos y secuestros. "¡Basta de dictadura!", acotó.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López. Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara. Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.