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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

"¡Libérenlo inmediatamente!": Juan Pablo Guanipa confirma que el Sebin detuvo al exalcalde Javier Oropeza quien tras más de dos años en el exilio regresó a Venezuela

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara / Agentes del régimen venezolano - Fotos: X
Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara / Agentes del régimen venezolano - Fotos: X
El exfuncionario regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El dirigente político de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, confirmó que agentes del régimen venezolano interceptaron al exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, Javier Oropeza.

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"Alertamos que el SEBIN interceptó a Javier Oropeza cuando iba saliendo del periódico El Informador en Lara", precisó Guanipa.

"¡Liberen inmediatamente a Javier! Estas prácticas de terrorismo de Estado del chavismo tienen que terminar de inmediato", acotó.

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Posteriormente, el dirigente político añadió: “Basta de persecución, presos políticos y secuestros. ¡Basta de dictadura!"

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López. Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara. Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.

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