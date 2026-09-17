"¡Libérenlo inmediatamente!": Juan Pablo Guanipa confirma que el Sebin detuvo al exalcalde Javier Oropeza quien tras más de dos años en el exilio regresó a Venezuela

El dirigente político de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, confirmó que agentes del régimen venezolano interceptaron al exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, Javier Oropeza.

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"Alertamos que el SEBIN interceptó a Javier Oropeza cuando iba saliendo del periódico El Informador en Lara", precisó Guanipa.

"¡Liberen inmediatamente a Javier! Estas prácticas de terrorismo de Estado del chavismo tienen que terminar de inmediato", acotó.

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Posteriormente, el dirigente político añadió: “Basta de persecución, presos políticos y secuestros. ¡Basta de dictadura!"

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López. Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara. Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.