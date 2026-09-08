Revelan detalles de la reciente llamada entre Putin y Trump que la Casa Blanca no ha mencionado

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron este martes una conversación sobre la guerra en Ucrania, según informó el Kremlin.

Este acercamiento ocurre justo cuando Moscú retomó los sus bombardeos masivos contra territorio ucraniano tras una pausa de tres días.

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Al menos cinco personas murieron y 25 resultaron heridas en este ataque, en el que participaron al menos 166 drones y decenas de misiles.

La conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia tuvo lugar después de que los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaran durante el fin de semana a Moscú y Kiev.

Según se reveló, en la llamada Trump abogó por un rápido fin de las operaciones militares, mientras que Putin presentó un "análisis objetivo y detallado" de la situación en el frente.

Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin, dijo que la conversación "duró exactamente una hora, fue constructiva y extremadamente franca", declaró Ushakov, y agregó que Putin, durante la llamada, destacó que no tiene "ningún plan agresivo" contra Europa.

Durante la conversación, además, el presidente ruso "subrayó lo que los estadounidenses podrían hacer de manera realista para poner fin rápidamente a las hostilidades", indicó Ushakov.

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Por el momento, ni Donald Trump ni la Casa Blanca han divulgado una versión oficial de la llamada.

En paralelo, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos podrían reunirse este mes para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto.

Moscú, sin embargo, se mostró más prudente y aseguró que aún es "demasiado pronto" para hablar en términos concretos de un encuentro de ese tipo.