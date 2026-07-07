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Martes, 07 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Vicepresidente electo de Colombia lanza dardo a Petro tras suspensión de empalme con el Gobierno saliente: “Nadie tiene derecho a poner en duda la legitimidad del presidente electo”

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (AFP)
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (AFP)
La decisión se tomó en medio de un ambiente de tensión política entre ambos bandos por cuenta de recientes comentarios por parte del presidente saliente.

Este martes el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión del empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

La decisión se tomó en medio de un ambiente de tensión política entre ambos bandos por cuenta de recientes comentarios por parte del presidente saliente, quien, pese a los resultados electorales, sigue cuestionando la legitimidad de los mismos sin prueba alguna.

Tras esto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respondió a la petición de De la Espriella de ponerle freno al proceso y le mostró su apoyo.

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"Señor Presidente: Hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme", dijo.

Y agregó: "Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella", haciendo clara referencia a los comentarios de Petro.

Asimismo, señaló que "la democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan".

Y aclaró que "esta decisión no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar".

"Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia", finalizó.

Apenas un día antes, el presidente Gustavo Petro desconoció nuevamente el triunfo electoral de De la Espriella, e hizo un llamado a la movilización ciudadana para el próximo 20 de julio.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano aseguró que el “ciudadano estadounidense no ganó las elecciones” de Colombia el pasado 21 de junio.

“El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE.UU. de los hermanos Bautista”, afirmó.

En medio de sus declaraciones, Petro se presentó como "el jefe del Estado" y convocó a la ciudadanía a participar en la movilización del próximo 20 de julio en el sur de Bogotá con el mensaje: "¡Independencia!".

“Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la presidencia, dejó mi presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien, y jugando bien futbol y sin trampas”, dijo.

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