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Copa Mundial del Fútbol

Al menos tres personas mueren en las celebraciones por la clasificación de México a la siguiente ronda del Mundial

julio 1, 2026
Por: Saúl Montes
Celebraciones por partido México vs Ecuador - AFP
Celebraciones por partido México vs Ecuador - AFP
Una mujer de 19 años, un hombre de 44 años y una mujer de 48 perdieron la vida por asfixia.

Las autoridades de Ciudad de México reportaron que al menos tres personas murieron durante las multitudinarias celebraciones por la clasificación de la selección nacional a la siguiente ronda del Mundial de 2026.

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De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México, una mujer de 19 años, un hombre de 44 años y una mujer de 48 perdieron la vida por asfixia.

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El reporte inicial indicaba que, tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, fue confirmada “la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares”.

Posteriormente, la entidad reportó que en el área de urgencias de un hospital se atendió a una mujer de 48 años, quien “fue hallada inconsciente en la calle de Berna, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.

“Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia”, puntualizó.

Según Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno de Ciudad de México, “los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma”.

“Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida”, dijo en un mensaje en X.

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Las multitudinarias celebraciones surgieron luego de que México venciera a Ecuador y consiguiera su primera victoria en una fase eliminatoria mundialista desde 1986, clasificando así junto a sus coanfitriones para la fase de octavos de final.

Las estimaciones del gobierno capitalino indicaron que más de un millón de personas se congregaron en las calles de Ciudad de México, principalmente alrededor del monumento al Ángel de la Independencia.

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